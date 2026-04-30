Zelenski anunţă că SUA vor contribui la reparaţiile centralei nucleare de la Cernobîl, după un atac al rușilor

Statele Unite vor contribui cu 100 de milioane de dolari pentru repararea structurii de protecţie a reactorului avariat de la centrala nucleară de la Cernobîl, a declarat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează dpa, citată de Agerpres.

Zelenski a afirmat că acesta reprezintă un sprijin important din partea SUA şi şi-a exprimat recunoştinţa într-o postare pe X.

Peste 500 de milioane de euro (583 de milioane de dolari) vor fi necesare pentru reparaţii după ce o dronă rusească a deteriorat anul trecut structura metalică instalată în 2016 care acoperă reactorul ce a explodat în aprilie 1986, a afirmat Zelenski.

Ucraina lucrează cu partenerii săi pentru a asigura finanţarea necesară, a spus el, adăugând că fiecare contribuţie ne aduce cât mai aproape de acest obiectiv.

Pe 26 aprilie 1986, un test de siguranţă la centrala de la Cernobîl, pe atunci situată în republica sovietică Ucraina, a scăpat de sub control, provocând cel mai grav accident nuclear din istorie. Norul radioactiv s-a răspândit, în formă redusă, în zone din nordul şi vestul Europei.

Duminică au fost comemoraţi 40 de ani de la dezastrul nuclear de la Cernobîl. Invazia rusă în Ucraina, care durează de peste patru ani, reprezintă noi riscuri pentru siguranţa centralei, notează dpa.

