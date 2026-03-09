Live TV

Zelenski anunță că Ucraina a trimis drone de interceptare și specialiști pentru a proteja bazele SUA din Iordania

volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
„Putem ajuta Orientul Mijlociu să se apere” O formă de represalii

Ucraina a trimis drone de interceptare și o echipă de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor militare americane din Iordania, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat publicației The New York Times, citat de Kyiv Independent.

Zelenski a afirmat că Statele Unite au cerut ajutor pe 5 martie, pe fondul creșterii tensiunilor din Orientul Mijlociu după loviturile militare asupra Iranului. Ucraina a fost de acord imediat și a trimis echipa de specialiști chiar a doua zi.

„Am reacționat imediat”, a declarat președintele. „Am spus: da, bineînțeles, vom trimite experții noștri.”

Desfășurarea are loc în contextul în care Iranul ripostează la atacurile lansate de Statele Unite ale Americii și Israel, trimițând drone și rachete către baze americane, misiuni diplomatice și ținte civile din întreaga regiune.

Ucraina a acumulat o experiență considerabilă în contracararea dronelor de atac de tip Shahed, fabricate în Iran, după ce Rusia a început să le folosească pe scară largă în atacurile asupra orașelor și infrastructurii ucrainene începând cu 2022.

În același timp, Kievul dezvoltă drone de interceptare și alte tehnologii pentru apărarea spațiului său aerian.

Citește și: LIVE TEXT Război în Orientul Mijlociu, Ziua 10. Iranul „nu caută un armistițiu” și consideră că „agresorii trebuie pedepsiți”

„Putem ajuta Orientul Mijlociu să se apere”

Zelenski a spus că Ucraina a discutat și despre cooperare în domeniul securității cu mai multe state din regiune, menționând că unele dintre acestea au relații strânse cu Moscova, relații care ar putea contribui la obținerea unei încetări a focului în Ucraina.

„De aceea am spus: poate că ei pot vorbi cu rușii, iar rușii ar putea face o pauză”, a declarat președintele ucrainean. „În acest caz, desigur, putem ajuta Orientul Mijlociu să se apere”, a completat el. 

Escaladarea tensiunilor din regiune a început pe 28 februarie, când Statele Unite ale Americii și Israel au lansat lovituri coordonate împotriva infrastructurii militare a Iranului și a liderilor regimului.

Rusia a condamnat atacurile, Ministerul său de Externe numindu-le „un act de agresiune neprovocat împotriva unui stat suveran și independent”, în ciuda faptului că Moscova duce propriul război la scară largă împotriva Ucrainei.

Citește și: Într-o luptă solitară cu Donald Trump: De ce este Pedro Sanchez singurul lider din Europa care i se opune vehement președintelui SUA

O formă de represalii

Publicația The Washington Post a relatat că Moscova ar fi furnizat Iranului informații despre pozițiile militare americane din regiune, inclusiv despre nave și aeronave.

Un oficial american a declarat pentru publicație că Moscova ar putea considera acest gest drept o formă de represalii pentru sprijinul militar oferit de Washington Ucrainei de la începutul invaziei ruse la scară largă din 2022.

Președintele SUA, Donald Trump, a minimalizat importanța acestei informații: „Nu schimbă prea mult lucrurile, dacă vă uitați la ce s-a întâmplat cu Iranul în ultima săptămână”, a spus el. „Ei ar spune că noi facem același lucru împotriva lor, nu-i așa? N-ar spune că noi facem asta împotriva lor?”.

