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Zelenski anunță că Ucraina va relua atacurilor asupra rafinăriilor rusești: „Interdicția a fost ridicată”

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volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Din articol
Rusia acuză Ucraina că a atacat două rafinării Atacurile rusești au provocat pene de curent în Ucraina

Ucraina va relua atacurile asupra rafinăriilor rusești, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru ziarul britanic Financial Times, într-un interviu publicat joi și citat de Reuters, potrivit Agerpres.

„Interdicția (privind atacarea rafinăriilor) a fost ridicată. Am terminat cu ea”, a declarat Zelenski pentru publicație.

Anunțul lui Zelenski vine după ce Rusia a acuzat miercuri Ucraina că a atacat două rafinării rusești, în ciuda declarațiilor Kievului privind disponibilitatea de a respecta „armistițiul energetic” anunțat de președintele american Donald Trump, la care nici Moscova nu a aderat.

Rusia acuză Ucraina că a atacat două rafinării

„Potrivit Ministerului Energiei și companiilor, regimul de la Kiev a atacat astăzi (miercuri - n.r.) două rafinării în regiunile Saratov și Riazan”, a declarat viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak, citat de agenția de știri Interfax.

El a adăugat că „partea ucraineană nu dă dovadă de nicio intenție de a avansa către un armistițiu energetic”.

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Kremlinul afirmase tot miercuri că acordul privind armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina, anunțat de Trump, nu a fost niciodată finalizat, astfel că nu se poate spune că Rusia îl încalcă.

„Acordul nu a fost niciodată finalizat, așa că nu se poate spune că Rusia nu îl respectă”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, într-o conferință de presă.

Atacurile rusești au provocat pene de curent în Ucraina

Compania energetică de stat ucraineană Ukrenergo a raportat pene de curent de urgență după ce rachetele rusești au lovit marți seară trei centrale termice care funcționau în regiunea Kiev.

Întreruperi ale alimentării cu energie electrică au fost anunțate și în Harkov, oraș vizat, de asemenea, de cel mai recent atac cu rachete rusești asupra instalațiilor energetice.

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Editor : Ana Petrescu

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