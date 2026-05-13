Ucraina va trimite în Letonia experţi care să contribuie la apărarea antiaeriană, a declarat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce drone - probabil ucrainene - au lovit infrastructura letonă, venind dinspre Rusia, transmite Reuters. El a declarat, miercuri, la Palatul Cotroceni, că va încheia un astfel de acord și cu România.

Ucraina ar dori şi să încheie cu Letonia un acord de cooperare privind dronele, a mai scris pe X liderul de la Kiev după ce s-a întâlnit la summitul B9 de la Bucureşti cu omologul său leton, Edgars Rinkevics.



Incidentul cu dronele care au intrat în spaţiul aerian leton săptămâna trecută au dus la pierderea majorităţii parlamentare care susţinea guvernul de la Riga. Premierul Evika Silina l-a demis duminică pe ministrul apărării, Andris Spruds, pentru gestionarea defectuoasă a incidentului, iar Partidul Progresist al acestuia a reacţionat anunţând miercuri că executivul nu mai poate conta pe voturile celor nouă parlamentari ai formaţiunii.

Volodimir Zelenski a declarat, miercuri, la Cotroceni, că va încheia un acord și cu România. „Lucrăm la el. Include expertiza noastră, să trimitem oameni în țări pentru a împărtăși expertiza privind apărarea. Suntem pregătiți să o facem. Un document va fi pregătit”.

