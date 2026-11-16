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Zelenski anunţă discuţii cu negociatorii europeni şi americani şi cere rachete europene pentru a lovi Rusia

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negociatorii desemnaţi de aliaţii europeni ai Ucrainei au avut o primă discuţie cu emisarii ucraineni şi americani asupra viitoarelor negocieri cu Rusia pentru încheierea războiului, dar le-a cerut acestor aliaţi europeni să furnizeze armatei ucrainene rachete pentru a lovi Rusia, ca represalii faţă de folosirea de către aceasta a rachetelor nord-coreene.

Emisarii americani Jared Kushner şi Steve Witkoff au participat la aceste discuţii online şi, „pentru prima dată, Europa a fost pe deplin reprezentată în această discuţie chiar de cei care o vor reprezenta în negocierile cu ruşii”, a spus Zelenski, deşi Rusia a reafirmat luni mai devreme că respinge în continuare prezenţa europenilor la masa negocierilor ce privesc Ucraina.

La un summit al UE desfăşurat vineri la Dublin, liderii celor 27 de state membre au refuzat desemnarea unui singur reprezentant al blocului comunitar pentru aceste negocieri mediate de SUA, optând pentru o întreagă echipă de reprezentanţi desemnaţi din rândul consilierilor de securitate naţională ai statelor din aşa-numitul grup E5, format din patru state membre ale UE, respectiv Germania, Franţa, Italia şi Polonia, plus Regatul Unit, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi Consiliului.

La discuţia desfăşurată luni, a continuat Zelenski, au participat aceste cinci ţări, instituţiile europene menţionate şi un reprezentant al NATO.

„Discuţia nu a fost uşoară, dar există un rezultat”, a adăugat preşedintele ucrainean, fără a oferi precizări, potrivit AFP și Reuters, preluate de Agerpres.

Pe de altă parte, el a spus că Rusia a primit noi rachete din Coreea de Nord şi în plus primeşte din partea acesteia „zeci de rachete pe lună”, cerând aliaţilor săi europeni să ajute Ucraina să răspundă acestei ameninţări „cu arme egale”, pentru „a lupta împotriva banditismului global rusesc”.

„Europa dispune de rachete capabile să dea lovituri cu adevărat eficiente”, a remarcat Zelenski.

De asemenea, el şi-a avertizat concetăţenii că sunt aşteptate noi atacuri aeriene ruseşti.

„În această noapte şi toată ziua de mâine, vă rugăm să fiţi atenţi la alerte, există informaţii conform cărora ruşii pregătesc lovituri”, a indicat preşedintele ucrainean.

Editor : B.P.

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