Zelenski anunţă o anchetă după conflictul cu focuri de armă între cele mai puternice servicii secrete din Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că o anchetă urmează să stabilească motivul conflictului între serviciul de securitate din Ucraina - SBU, respectiv GUR, direcţia de informaţii din Ministerul Apărării de la Kiev.

Disputa a izbucnit după dispariţia timp de nouă zile a unui activist naţionalist rus care lupta alături de forţele ucrainene în războiul de apărare împotriva Rusiei. El a afirmat că a fost reţinut de SBU şi obligat să semneze o declaraţie în care recunoştea că a colaborat cu serviciile de informaţii ruse, mărturisire pe care a retractat-o ulterior.

Miercuri, în centrul Kievului a avut loc o ciocnire în stradă după o percheziţie a locuinţei activistului. Agenţi ai SBU au deschis focul asupra membrilor unei unităţi din GUR, rănind trei dintre ei, iar serviciul a susţinut că a acţionat pentru a împiedica o tentativă de asasinat a unor activişti ruşi împotriva Kremlinului, orchestrată de Moscova.

„Este important să se afle adevărul. Şi să nu se mai producă astfel de situaţii”, a spus Zelenski în mesajul său video de noapte.

El a adăugat că va avea loc o evaluare a conducerilor SBU şi GUR „pe baza rezultatelor unei anchete interne” şi a apreciat că „este complet corect ca ambele părţi să fie trase la răspundere”, deoarece ambele „au acţionat exact în modul în care nu trebuia”.

Doi militari din serviciile respective au fost anunţaţi că sunt suspecţi în legătură cu incidentul.

Preşedintele l-a demis deja pe şeful departamentului din SBU răspunzător de protecţia secretelor de stat, Oleh Hramov.

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Editor : B.P.