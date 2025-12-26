Live TV

Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump. Kievul mizează pe un progres privind acordul de pace înainte de Anul Nou

Data publicării:
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski și Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump, în contextul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia.

„Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel - cu preşedintele Trump - în viitorul apropiat”, a anunţat Zelenski pe platforma X.

Potrivit dpa, Zelenski a afirmat că acest lucru s-a întâmplat după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în discuțiile de pace prin care este căutată o modalitate de a pune capăt războiului început de Rusia acum aproape patru ani, a relatat despre ultimele sale contacte cu partea americană.

„Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, a mai scris Zelenski pe X.

O astfel de întâlnire ar avea loc după săptămâni întregi de intensificare a eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia, notează Reuters preluată de Agerpres.

