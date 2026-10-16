Zelenski anunță o posibilă nouă întâlnire cu negociatorii americani, după tensiunile cu Washingtonul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că Ucraina se află în negocieri cu Statele Unite și că o nouă întâlnire între reprezentanții celor două țări ar putea avea loc în zilele următoare, relatează AFP, citată de News.ro.

„Suntem în negocieri cu echipa americană de negociatori”, a declarat Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă susținută la Bruxelles.

„Știu că echipa noastră este în contact permanent cu ea”, a adăugat el.

„Cred că în zilele următoare ei vor conveni asupra unei noi întâlniri, la un nivel sau altul”, a declarat președintele ucrainean.

Editor : Ș.A.