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Zelenski anunță o posibilă nouă întâlnire cu negociatorii americani, după tensiunile cu Washingtonul

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volodimir zelenski mar a lago trump
Volodimir Zelenski, vorbește în timpul unei conferințe de presă comune cu Donald Trump, după o întâlnire la clubul Mar-a-Lago, pe 28 decembrie 2025, în Palm Beach, Florida. Foto: Profimedia Images
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că Ucraina se află în negocieri cu Statele Unite și că o nouă întâlnire între reprezentanții celor două țări ar putea avea loc în zilele următoare, relatează AFP, citată de News.ro.

„Suntem în negocieri cu echipa americană de negociatori”, a declarat Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă susținută la Bruxelles.

„Știu că echipa noastră este în contact permanent cu ea”, a adăugat el.

„Cred că în zilele următoare ei vor conveni asupra unei noi întâlniri, la un nivel sau altul”, a declarat președintele ucrainean.

Editor : Ș.A.

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