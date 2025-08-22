Zelenski arată care sunt adevăratele intenţii ale Moscovei. „Semnalele din partea Rusiei sunt neruşinate”

Live TV

Data publicării:
Ukraine Kiev Western Leaders summit
Volodimir Zelenski Foto: Profimedia
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi noapte că atacurile ruseşti masive din timpul nopţii precedente, care au vizat părţi diferite ale Ucrainei, arată că Moscova evită negocierile pentru încheierea războiului.

Volodimir Zelenski a spus că un atac cu rachete asupra unei companii de electronice deţinute de SUA este un indicator „elocvent” al intenţiilor Rusiei în ceea ce priveşte iniţiativele de pace conduse de SUA.

Multe dintre ţintele vizate de ruși se aflau în vestul Ucrainei, departe de linia frontului.

„Acum, semnalele din partea Rusiei sunt, sincer, neruşinate”, a declarat Zelenski în discursul său video către naţiune de joi seară. „Încearcă să se eschiveze de la necesitatea organizării de întâlniri. Nu vor să pună capăt războiului. Continuă cu atacurile masive”, a arătat liderul ucrainean într-un mesaj video, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

În ultimele atacuri, Rusia a folosit nu mai puţin de 574 de drone şi 40 de rachete, a spus Zelenski, fiind unul dintre cele mai ample. O persoană a fost ucisă şi 22 au fost rănite.

„A fost un atac deliberat asupra proprietăţii SUA”

Majoritatea răniţilor din timpul nopţii au fost înregistraţi în urma unui atac asupra fabricii de electronice Flex, deţinută de SUA, din regiunea Zakarpattia, din extremitatea vestică a Ucrainei, au declarat autorităţile. Depozitele din această zonă au fost avariate.

„Credem că a fost un atac deliberat asupra proprietăţii SUA aici, în Ucraina, asupra investiţiilor americane”, a declarat Zelenski, descriind compania ca fiind un producător de aparate electrocasnice.

„Un atac foarte elocvent, comis chiar în momentul în care lumea aşteaptă un răspuns clar din partea ruşilor cu privire la mişcările lor în negocierile pentru a pune capăt războiului”, a comentat Zelenski, sugerând că interesul Rusiei pentru eforturile de pace conduse de SUA nu este sincer.

Rusia nu a comentat afirmaţia lui Zelenski că armata sa a lovit în mod deliberat o instalaţie deţinută de SUA, dar Moscova neagă că ar viza civili şi infrastructură civilă.

Un primar din apropierea fabricii avariate a declarat că aceasta era deţinută de compania americană Flex şi avea mii de angajaţi.

Atacuri în mai multe regiuni din Ucraina

În oraşul Liov, din vestul Ucrainei, atacurile au ucis o persoană, a rănit alte trei şi a avariat 26 de case, a declarat guvernatorul Maksîm Kozîţki.

Autorităţile din regiunea Dnipropetrovsk, din sud-estul Ucrainei, au raportat pagube la fabrici, case şi conducte de gaz. Două surse din industrie au declarat pentru Reuters că o instalaţie importantă de pompare a gazelor a fost atacată, fără a preciza locaţia.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a lovit infrastructura energetică şi aeroportuară a Ucrainei, precum şi instalaţii industriale militare în timpul nopţii şi a capturat un alt sat de pe linia frontului - Oleksandro-Şultîne.

Ucraina a declarat, la rândul său, că a lovit o rafinărie de petrol rusă, un depozit de drone şi o bază pentru combustibili.

Negocieri blocate

După o serie de demersuri diplomatice, preşedintele american Donald Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că s-a ajuns la un acord pentru a organiza o întâlnire bilaterală între Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin.

Moscova spune că Putin şi-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a se întâlni cu Zelenski, dar că Ucraina încearcă să submineze eforturile lui Trump de a rezolva conflictul şi că liderul său este oricum ilegitim.

Trump s-a întâlnit atât cu Zelenski, cât şi cu Vladimir Putin în ultima săptămână, în încercarea de a găsi o soluţie diplomatică pentru încetarea luptelor, dar a recunoscut că liderul de la Kremlin s-ar putea să nu-şi dorească un acord. Zelenski l-a îndemnat pe Trump să reacţioneze ferm dacă acesta este cazul. „Dacă ruşii nu sunt pregătiţi, am dori să vedem o reacţie fermă din partea Statelor Unite”, a declarat el joi.

Poziția Rusiei

Potrivit unor oficiali şi surse americane, planificatorii militari americani şi europeni au început să exploreze garanţiile de securitate post-conflict pentru Ucraina, dar calea către pace rămâne incertă.

Zelenski a declarat că discuţiile pe tema garanţiilor de securitate „contribuie în fiecare zi la conturarea arhitecturii de securitate a Ucrainei”.

Şefii armatelor din Statele Unite, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie şi Ucraina s-au reunit la Washington, D.C., de marţi până joi.

Joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova este pregătită pentru discuţii sincere despre garanţiile de securitate pentru Ucraina şi a acuzat susţinătorii europeni ai Ucrainei de „aventurism” pentru că au exclus Moscova din discuţii.

Mii de civili, majoritatea ucraineni, au fost ucişi de la invazia pe scară largă a Moscovei din februarie 2022. Se estimează că peste un milion de soldaţi ruşi şi ucraineni au fost ucişi sau răniţi.

