Zelenski: Avem nevoie de rachete pentru sistemele Patriot şi doar partenerii noştri ni le pot furniza. Nu sunt cadouri, le cumpărăm

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că Ucraina are nevoie de rachete pentru sistemele Patriot, invocând recentul atac rusesc asupra Kievului. El a precizat că țara sa este pregătită să cumpere aceste rachete și că nu este vorba despre cadouri. „Important este să fie luate decizii, în primul rând din partea SUA”, a subliniat Zelenski.

„În cea mai mare parte a zilei de joi, la Kiev şi în regiune - la Borîspil şi Brovarî - au continuat operaţiunile de înlăturare a consecinţelor atacului rusesc. A fost un atac combinat, în care au fost folosite numeroase rachete balistice, rachete de croazieră şi drone. Din păcate, rachetele balistice reprezintă în prezent cea mai dificilă provocare. În timp ce aproximativ 90% dintre rachetele de croazieră folosite în acest atac au fost interceptate, situaţia în cazul rachetelor balistice este semnificativ mai gravă. Avem nevoie de rachete pentru sistemele Patriot şi doar partenerii noştri ni le pot furniza. La toate nivelurile le transmitem atât de ce avem nevoie, cât şi faptul că ştim că partenerii noştri sunt capabili să răspundă acestei nevoi. Nu vorbim despre cadouri. Ucraina este pregătită să cumpere armamentul. Important este să fie luate decizii - deciziile politice corespunzătoare din partea partenerilor noştri, în primul rând din partea SUA”, a declarat Zelenski joi seară, potrivit News.ro.

El a precizat că le este recunoscător tuturor celor care ajută cu adevărat Ucraina să se apere şi să salveze vieţi.

„Numai acest atac rusesc a ucis 16 persoane. Condoleanţe familiilor şi apropiaţilor acestora. Alte aproape 50 de persoane au fost rănite. Peste 200 de obiective au fost avariate, între care 86 de clădiri rezidenţiale, un spital de copii, obiective de infrastructură socială şi spaţii comerciale", a anunţat preşedintele ucrainean, adăugând că singura modalitate realistă de a opri Rusia este prin forţă şi acţionând împreună.

„Nimeni nu ar trebui să fie lăsat singur în faţa unui asemenea inamic. Vom răspunde cu siguranţă acestui atac rusesc, aşa cum răspundem şi celorlalte atacuri ale Rusiei - răspunsul nostru va fi pe deplin justificat şi va fi unul cu rază lungă de acţiune. Capacităţile Ucrainei de atac la distanţă vor primi şi mai multe resurse", a spus Zelenski.

El a anunţat şi că a semnat decrete prin care sunt impuse noi sancţiuni vizând complexul militar-industrial al Rusiei, precum şi persoane care, într-un fel sau altul, au devenit ele însele parte a modului de viaţă rusesc şi îşi menţin legăturile cu acest stat, în pofida unui asemenea război.

„Printre acestea se numără colaboratori din teritoriile Ucrainei ocupate temporar, precum şi foşti oficiali şi alte personalităţi din Ucraina care se află acum undeva în Europa, dar care, prin documentele, legăturile şi spiritul lor, sunt în Rusia. Ne vom continua activitatea în domeniul sancţiunilor şi vom alinia sancţiunile aflate sub jurisdicţia ucraineană cu cele ale partenerilor noştri", a explicat Zelenski.

Preşedintele ucrainean a detaliat şi că sunt în pregătire decizii în cadrul echipei diplomatice.

„Sunt necesare noi abordări în anumite direcţii, în special în Statele Unite. După consultările necesare, vor fi făcute numiri. Ucraina are nevoie de rezultate", a încheiat liderul de la Kiev, mulţumind celor care lucrează pentru Ucraina, celor care „apără Ucraina şi pe ucraineni".

Editor : M.B.