Zelenski, avertisment după atacul cu drone la Kiev: Rusia nu vrea să pună capăt războiului

Ukraine Recovery Conference Takes Place In Rome
Volodimir Zelenski Foto: Getty Images
Detalii despre atac: aproape 500 de drone și 40 de rachete Pagube și victime în capitala Ucrainei Atacuri în mai multe regiuni și utilizarea rachetelor hipersonice

Atacul cu drone şi rachete ruseşti care a vizat Kievul, în noaptea de vineri spre sâmbătă, arată că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Zelenski a făcut aceste declaraţii înainte de a pleca în Statele Unite, unde urmează să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta un plan de încheiere a războiului dintre Rusia şi Ucraina, informează AFP preluată de Agerpres.

Detalii despre atac: aproape 500 de drone și 40 de rachete

Ruşii nu vor să pună capăt războiului şi încearcă să profite de fiecare ocazie pentru a provoca suferinţe şi mai mari Ucrainei şi a-şi spori presiunea asupra altora din întreaga lume, a declarat Zelenski, după atacul care a lovit capitala ucraineană şi împrejurimile sale.

Citește și: Trump îl va primi pe Zelenski la Mar-a-Lago. Negocierile pentru planul de pace al SUA intră într-o fază decisivă

Zelenski a mai anunţat că Rusia a atacat Ucraina în timpul nopţii cu aproape 500 de drone şi 40 de rachete, vizând infrastructura energetică şi civilă.

Dacă Rusia transformă chiar şi perioada Crăciunului şi a Anului Nou într-o perioadă cu case deteriorate şi apartamente arse, cu centrale electrice distruse, atunci această activitate bolnavă poate fi abordată doar cu măsuri cu adevărat ferme”, a scris Zelenski pe platforma X, cerând SUA şi Europei să preseze mai tare Moscova, potrivit Reuters.

Pagube și victime în capitala Ucrainei

Atacul s-a soldat cu un mort şi cel puţin 19 răniţi în capitala Kiev, a declarat primarul Vitali Kliciko, citat de dpa.

Incendii puternice au izbucnit în două clădiri înalte din oraş, în urma atacurilor, a anunţat primarul Kievului pe canalul său de Telegram.

Numărul răniţilor a crescut în cursul dimineţii de sâmbătă, în timp ce salvatorii au lucrat şi la alte clădiri rezidenţiale avariate. Încălzirea a fost întreruptă în mii de locuinţe din oraşul cu 3 milioane de locuitori şi au fost raportate pene de curent.

Citește și: Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat de Volodimir Zelenski

În prezent, există peste 2.600 de clădiri rezidenţiale, 187 de grădiniţe, 138 de şcoli şi 22 de instituţii sociale fără încălzire centrală. Furnizorii de energie şi utilităţile municipale acţionează pentru a restabili aprovizionarea cu energie şi căldură”, a explicat Kliciko.

Atacuri în mai multe regiuni și utilizarea rachetelor hipersonice

Sirenele de raid aerian au sunat în toată ţara în timpul atacurilor, care au afectat şi regiunile Cernigău, Nikolaiev, Harkov şi Jîtomir, au declarat Forţele Aeriene Ucrainene.

Mass-media ucraineană a relatat că printre armele folosite s-au numărat şi rachete hipersonice Kinjal, care ar fi vizat infrastructura energetică.

Citește și: „Nu are nimic până nu aprob eu”, spune Trump despre planul lui Zelenski. Cum crede liderul SUA că vor decurge discuțiile cu Putin

