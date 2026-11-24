Serviciile de informaţii ucrainene au descoperit pregătiri ale Rusiei pentru noi atacuri împotriva Ucrainei. Preşedintele Volodimir Zelenski şi-a reînnoit apelul către Washington de a furniza rachetele de interceptare Patriot PAC-2 şi PAC-3, a căror livrare a fost întârziată, transmite KyivPost.

Zelenski a avertizat luni, că serviciile de informaţii ucrainene au descoperit pregătiri ruseşti pentru noi atacuri, îndemnând Washingtonul să aprobe livrările de rachete interceptoare Patriot, de care este nevoie urgent.

„Avem informaţii din partea serviciilor de informaţii conform cărora ruşii pregătesc noi atacuri”, a declarat Zelenski în discursul său de seară, îndemnând ucrainenii să acorde atenţie avertismentelor de raid aerian, potrivit News.ro.

El a făcut apel la SUA şi la alte ţări capabile să furnizeze sisteme de apărare împotriva rachetelor balistice să acţioneze de urgenţă. „Rachetele pentru sistemele Patriot sunt necesare aici, în Ucraina, şi aşteptăm cu mare nerăbdare deciziile necesare din partea Americii”, a spus el.

Acest apel reînnoit vine în urma solicitărilor adresate de Zelenski Pentagonului de a livra rachetele de interceptare a căror livrare a fost întârziată, inclusiv rachetele PAC-2 şi PAC-3, pe măsură ce Rusia îşi intensifică atacurile aeriene.

Ucraina îşi extinde măsurile de apărare împotriva dronelor Shahed cu motor cu reacţie

Zelenski a declarat că şedinţa de luni a Statului Major al Comandantului Suprem s-a concentrat aproape în totalitate pe contracararea dronelor Shahed cu motor cu reacţie ale Rusiei până la sfârşitul anului 2026 şi în 2027.

Serviciile de informaţii ucrainene au obţinut detalii privind volumul producţiei de drone a Rusiei, reţelele de aprovizionare cu componente şi utilizarea planificată a acestor arme.

Zelenski a solicitat sancţiuni mai severe şi controale mai eficiente asupra exporturilor, pentru a restricţiona accesul Moscovei la componentele utilizate în producţia de arme.

De asemenea, el a anunţat progresele înregistrate de producătorii ucraineni de armament în ceea ce priveşte extinderea disponibilităţii interceptorilor capabili să doboare dronele Shahed cu motor cu reacţie.

Editor : C.L.B.