Zelenski avertizează că „Rusia pregăteşte un atac masiv”. Mesajul transmis ucrainenilor

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că ultimele informaţii ale serviciilor speciale sugerează că Rusia pregăteşte un „atac masiv” asupra Ucrainei.

„Există informaţii actualizate care indică faptul că Rusia pregăteşte un atac masiv”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic din cursul serii, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Serviciile ucrainene şi forţele noastre aeriene sunt gata să răspundă în măsura permisă de mijloacele de apărare disponibile”, a precizat el totuşi.

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Zelenski a spus că poziţia Ucrainei depinde în mare parte de ceea ce îi pot furniza aliaţii în termeni de arme pentru a se apăra împotriva unui nou atac rusesc.

„Multe depind de partenerii noştri, de fiecare lider şi fiecare ţară din lume care are capabilităţi defensive de care avem nevoie şi pe care ni le poate furniza”, a spus el.

„Este foarte important să existe voinţa politică de a face acest lucru, în special în SUA, în Europa şi în rândul altor parteneri”, a mai afirmat Zelenski.

Editor : B.P.