Live TV

Zelenski avertizează că „Rusia pregăteşte un atac masiv”. Mesajul transmis ucrainenilor

Data publicării:
volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Captură X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că ultimele informaţii ale serviciilor speciale sugerează că Rusia pregăteşte un „atac masiv” asupra Ucrainei.

„Există informaţii actualizate care indică faptul că Rusia pregăteşte un atac masiv”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic din cursul serii, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Serviciile ucrainene şi forţele noastre aeriene sunt gata să răspundă în măsura permisă de mijloacele de apărare disponibile”, a precizat el totuşi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Zelenski a spus că poziţia Ucrainei depinde în mare parte de ceea ce îi pot furniza aliaţii în termeni de arme pentru a se apăra împotriva unui nou atac rusesc.

„Multe depind de partenerii noştri, de fiecare lider şi fiecare ţară din lume care are capabilităţi defensive de care avem nevoie şi pe care ni le poate furniza”, a spus el.

„Este foarte important să existe voinţa politică de a face acest lucru, în special în SUA, în Europa şi în rândul altor parteneri”, a mai afirmat Zelenski.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-10-05-3527
1
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
pamantul vazut din spatiu
2
„Rămânem rapid fără timp”: șapte dintre cele nouă sisteme vitale ale Pământului au...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
3
Nicușor Dan pregătește a patra desemnare. Mesajele transmise de PSD, AUR, PNL, USR, UDMR...
nicusor dan diana sosoaca foto presidency ro
4
Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl recunoaşte ca...
sorin grindeanu inquam
5
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...
Au anunțat transferul lui Ianis Hagi, a doua zi după România - Suedia 0-1
Digi Sport
Au anunțat transferul lui Ianis Hagi, a doua zi după România - Suedia 0-1
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drapel steag ue profimedia
Ambasadorii UE vor aproba miercuri un nou pachet major de sancţiuni împotriva Rusiei
nava lovita marea neagră
Navele atacate în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră au fost identificate
Agentul rus reținut de SBU. Foto SBU
SBU descoperă secretul: cum a ajutat un agent rus atacurile cu drone asupra Kievului cu stații de retransmisie
kiev profimedia
Kievul introduce măsuri de restricţionare a alimentării cu electricitate. Curentul, întrerupt zilnic mai multe ore
Image of flag of russian over oil rig
Ucraina critică Coreea de Sud pentru transporturile de combustibil către Rusia: „Au început exact când atacurile au provocat o penurie”
Recomandările redacţiei
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
Dominic Fritz: USR nu va vota guvernul Luca Niculescu, dacă va...
adrian cozma fb
Deputat liberal: PNL nu va vota cu orice preţ guvernul Luca...
george simion si calin georgescu fac declaratii
George Simion spune că este „singurul nebun care încă îl susţine” pe...
BUCURESTI - PRESEDINTE USR - CONFERINTA DE PRESA - 8 DEC 2025
Dominic Fritz, despre scenariul anticipatelor dacă Guvernul Niculescu...
Ultimele știri
George Simion spune că un prieten al afaceristului Bogos i-a spus că s-au comis „abuzuri” în dosarul acestuia. Ce i-a răspuns șeful AUR
Macron convoacă o reuniune de criză pe fondul extinderii protestelor elevilor. 6.547 de persoane reținute până acum
A închiriat o mașină de 20.000 de euro în Cluj și apoi a vândut-o. Ce scuză a folosit când i s-a cerut să restituie autoturismul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii pentru care viața devine tot mai frumoasă odată cu trecerea anilor. Ce e mai bun abia urmează
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie: 'O boală mult mai periculoasă' 😧
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș desființează „strategia Hagi”: „Poate doar să spoiască naționala! Pacientul este deja mort”
editiadedimineata.ro
„Nu există nicio zonă gri”. Fox News, acuzată în instanță că și-a expus jurnaliștii unui risc mortal în...
Fanatik.ro
Alarmă pentru Șumudică! Fără Cordea, Drazic, Braun, Nalic în CFR – U Cluj?! Exclusiv
Adevărul
Comisarii Gărzii de Mediu, amenințați cu pistolul în timpul unui control la o balastieră ilegală din Olt...
Playtech
Când intră alocațiile și indemnizațiile în octombrie. ANPIS a anunțat calendarul plăților
Digi FM
Un tânăr de 21 de ani a murit după o înțepătură de țânțar. Cum a fost posibilă o asemenea tragedie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit confirmarea oficială: lovitură de proporții pentru România în drumul către EURO!
Pro FM
Ce face Andreea Antonescu în America, la un an de la mutarea din România. „Nu mai sunt preocupată să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone povestește altercația cu Richard Gere la filmările „The Lords of Flatbush”: Unul dintre...
Adevarul
Mărturia cutremurătoare a soției arbitrului care s-a împușcat în fața copiilor: „Mi-a dat flori, apoi și-a...
Newsweek
Până la ce oră poți da muzica tare la țară? Când poate vecinul să cheme Poliția și ce riști
Digi FM
La 60 de ani și-a vândut casa și a renunțat la job. A călătorit în 15 țări și trăiește acum cu 200 de lire pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Tom Cruise refuză să fie numit „ultimul mare star de cinema”. Ce a spus despre Brad Pitt într-un interviu rar
UTV
Angelina Jolie și-a vândut conacul de lux, iar Madonna l-a cumpărat. Vezi cum arată proprietatea de aproape...