Zelenski, bilanțul atacurilor asupra infrastructurii energetice rusești: A fost lovită peste 55% din capacitatea de rafinare a Rusiei

Ucraina a reușit să scoată din funcțiune peste 55% din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia, în urma atacurilor repetate cu drone și arme cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice rusești. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a descris operațiunile drept un răspuns justificat la bombardamentele Moscovei asupra sistemului energetic al Ucrainei.

În discursul său de seară, liderul de la Kiev a declarat că armata ucraineană obține rezultate aproape zilnic în campania de atacuri asupra obiectivelor strategice de pe teritoriul Federației Ruse.

Zelenski a precizat că a primit un raport din partea generalului Mihailo Drapatîi privind operațiunile cu rază lungă de acțiune, care vizează în special instalațiile petroliere și capacitățile industriale folosite pentru susținerea războiului.

„Obținem rezultate practic în fiecare zi, iar până în prezent am scos din funcțiune peste 55% din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia. Acesta este răspunsul nostru justificat la refuzul Rusiei de a reduce tensiunile și la atacurile asupra infrastructurii noastre energetice”, a declarat Zelenski.

Atacurile ucrainene au vizat unele dintre cele mai importante rafinării rusești

În ultimele săptămâni, forțele ucrainene și-au intensificat atacurile cu drone asupra sectorului petrolier rusesc, inclusiv asupra unor instalații situate la sute sau chiar mii de kilometri de front.

Printre țintele recente se numără o instalație petrolieră din regiunea Samara, o rafinărie importantă din Volgograd și rafinăria de la Omsk, una dintre cele mai mari din Rusia, situată la aproximativ 2.500 de kilometri de granița ucraineană.

Potrivit relatărilor presei ucrainene, atacurile au afectat și infrastructura petrolieră din portul Ust-Luga, de la Marea Baltică, unde au fost raportate avarii la rezervoare de stocare și alte instalații.

Obiectivul Kievului este reducerea veniturilor obținute de Moscova din industria petrolieră, dar și perturbarea aprovizionării cu combustibil a forțelor armate ruse.

Procentul de peste 55% anunțat de Zelenski nu a fost verificat independent. De asemenea, autoritățile ucrainene nu au precizat câte rafinării sunt complet oprite, câte funcționează la capacitate redusă și pentru cât timp vor rămâne instalațiile afectate.

Rusia se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu combustibil

Campania ucraineană a provocat perturbări în industria petrolieră rusă, într-un moment în care Moscova încearcă să mențină aprovizionarea pieței interne și exporturile de produse petroliere.

În unele regiuni rusești au fost raportate penurii de benzină, iar benzinăriile au introdus restricții privind cantitățile de combustibil care pot fi cumpărate.

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, unele instalații de rafinare au suferit avarii importante, iar refacerea capacităților de procesare poate necesita lucrări complexe, în special atunci când sunt afectate echipamente tehnologice specializate.

Zelenski avertizează că Rusia pregătește noi atacuri

În același discurs, președintele ucrainean a avertizat că serviciile de informații de la Kiev au identificat pregătiri pentru noi atacuri rusești, inclusiv cu rachete balistice.

Zelenski a cerut partenerilor occidentali să accelereze livrările de muniție pentru sistemele antiaeriene Patriot și NASAMS, considerate esențiale pentru apărarea infrastructurii energetice ucrainene în apropierea iernii.

Liderul de la Kiev a anunțat și pregătirea unei noi reuniuni în format Ramstein, în cadrul căreia Ucraina va solicita sprijin militar suplimentar.

Totodată, Zelenski a susținut că Rusia a pierdut peste 50.000 de militari, morți și răniți, numai în luna octombrie. Nici aceste cifre nu au putut fi confirmate independent

Editor : Sebastian Eduard