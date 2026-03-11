Zelenski către Trump: Puneți mai multă presiune pe Putin, „nu pe mine”

Volodimir Zelenski a declarat, pentru Politico, că vrea mai multă claritate privind ceea ce vor face Statele Unite pentru a garanta orice pace viitoare cu Rusia. Președintele ucrainean dorește ca Donald Trump să crească presiunea asupra lui Vladimir Putin, să înceteze să-l preseze pe el să accepte un armistițiu după mai bine de patru ani de război.

Liderul ucrainean a spus că poporul său este „obosit”, într-un interviu exclusiv în palatul prezidențial de la Kiev cu Gordon Repinski, pentru Politico și Welt, dar moralul rămâne ridicat, iar oamenii nu sunt pregătiți să accepte ultimatumurile Rusiei de a ceda întinse teritorii în estul țării.

Apelul către Europa: „Avem nevoie de un Plan B”

Zelenski a îndemnat liderii europeni să elaboreze un Plan B pentru a asigura finanțarea pe termen lung a Ucrainei și să găsească o cale de a ocoli ceea ce el a numit „șantajul” prim-ministrului maghiar Viktor Orban, care blochează un împrumut promis de UE de 90 de miliarde de euro.

Politico a relatat, miercuri, că unele țări baltice și nordice au un plan de a oferi Ucrainei suficiente fonduri pentru a rămâne pe linia de plutire în prima jumătate a acestui an, chiar dacă Orban își menține veto-ul.

Când vine vorba de negocieri pentru pace, Zelenski a fost clar: influența lui Trump rămâne esențială. „Avem nevoie de negocieri. Le susținem,” a spus Zelenski în interviu. „Nu avem încredere în Rusia, dar cred și am încredere că americanii vor cu adevărat să pună capăt acestui război. Sper că ne vor ajuta, dar avem nevoie de mai multă presiune asupra Rusiei, nu asupra mea.”

Comentariile sale vin la o săptămână după ce Trump și-a exprimat frustrarea față de Zelenski, spunând pentru Politico că liderul ucrainean trebuie să „se mobilizeze” și să încheie un acord. Președintele american a sugerat că are mai multă încredere în disponibilitatea lui Putin de a negocia un armistițiu decât în cea a lui Zelenski, fără a oferi dovezi pentru această opinie.

Tensiuni între Trump și Ucraina

De când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025, el a alarmat Kievul și aliații săi europeni, părând în mod repetat să ia partea lui Putin, condamnându-l pe Zelenski ca fiind un „dictator” și dându-i vina pentru începerea războiului, în ciuda faptului că armata rusă a invadat Ucraina într-un atac neprovocat în februarie 2022.

Totuși, discuțiile cu trimișii lui Trump în decembrie au sugerat că SUA ar fi gata să ofere o formă de garanție de securitate pentru Ucraina, care să sprijine orice acord de pace. Cu toate acestea, nu există încă detalii despre cum vor arăta aceste promisiuni, a spus Zelenski.

„Fiți sinceri. Pentru noi este foarte important, dar nu avem un răspuns clar,” a spus el.

„Președintele Trump mi-a spus: «Crezi că garanțiile noastre de securitate pot fi mai puternice decât NATO?» Am răspuns: «Da, depinde de dumneavoastră astăzi. Depinde de dumneavoastră, domnule președinte. Dumnezeu să binecuvânteze dacă vom avea garanții de securitate mai puternice decât NATO. Dar ce va fi după dumneavoastră? Și ce va fi după mine?»” a spus Zelenski.

Garanțiile de securitate vor necesita aprobarea parlamentele naționale și a Congresului SUA pentru a se asigura că nu pot fi abandonate de administrațiile viitoare, a adăugat el.

Implicarea Ucrainei în conflictul din Golf

Trump a susținut în mod repetat că Zelenski nu are „cărți de jucat” în negocierile cu Rusia, dar săptămâna trecută dinamica s-a schimbat, datorită deciziei lui Trump de a lansa acțiuni militare susținute împotriva Iranului.

Zelenski a confirmat că trimite echipe de specialiști în război cu drone în Golf pentru a ajuta aliații Americii să se apere împotriva bombardamentelor iraniene cu dronele Shahed, pe care Rusia le folosește împotriva Ucrainei de patru ani.

Zelenski speră să asigure livrarea de rachete PAC-3 americane pentru sistemele de apărare aeriană Patriot în schimb, dar se teme că acestea vor fi insuficiente deoarece sunt folosite de armata SUA pentru a apăra regiunea Golfului.

Nu au fost încheiate încă acorduri finale, a spus Zelenski, iar orice negociere va fi probabil delicată. El a recunoscut că Trump are dreptate când spune că „urăște” pe Putin.

„Desigur, cred că ne urâm reciproc,” a spus Zelenski. „În acest punct, [Trump] are dreptate. Nu în tot.”

Provocări în menținerea sprijinului european

Zelenski se confruntă și cu provocarea de a menține sprijinul aliaților europeni, într-un context de dispută cu Orban.

Ungaria și Slovacia blochează un împrumut anterior de 90 de miliarde de euro de la țările UE dispuse să sprijine economia și industria de apărare a Ucrainei. Ucraina va rămâne fără fonduri în câteva săptămâni.

Zelenski a spus că vrea ca UE să elaboreze un Plan B în cazul în care „șantajul” lui Orban nu poate fi depășit la timp.

„Noi și Europa, avem nevoie cu toții de acest Plan B,” a spus el. „Partenerii noștri europeni și prietenii adevărați știu că nu apărăm doar valorile ucrainene, ci apăram libertatea întregii Europe.”

Editor : Ana Petrescu