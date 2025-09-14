Live TV

Zelenski: „Cele mai eficiente sancţiuni sunt incendiile din rafinăriile de petrol rusești”

Data publicării:
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a evidenţiat duminică seară importanţa dronelor în apărarea ţării sale împotriva invaziei ruse şi i-a oferit Alianţei Nord-Atlantice sprijin în contracararea dronelor ruse.

„Cele mai eficiente sancţiuni - sancţiunile care funcţionează cel mai repede - sunt incendiile din rafinăriile de petrol ruseşti, la terminalele lor şi în depozitele de petrol”, a spus şeful statului ucrainean în mesajul său video cotidian, referindu-se la o serie de atacuri ucrainene cu drone contra sectorului petrolier rusesc, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Zelenski a adăugat că aceste atacuri sunt dureroase pentru Rusia şi au impact negativ asupra eforturilor de război ale Moscovei.

Ucraina a atacat recent una din cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, aflată la Kirishi, la 110 kilometri sud-est de oraşul Sankt Petersburg.

De asemenea, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina este gata să împărtăşească cu NATO experienţa sa în contracararea atacurilor ruse cu drone, după ce recent drone ruse au intrat în spaţiile aeriene ale Poloniei şi României.

„Suntem gata să îi antrenăm pe toţi partenerii în această apărare. Oricine vede că ruşii caută modalităţi de a extinde războiul către teritoriul Poloniei şi al statelor baltice şi că armata rusă testează de asemenea România”, a mai spus preşedintele ucrainean.

