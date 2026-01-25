Zelenski cere mai multe capacităţi de apărare antiaeriană după ultimele atacuri ruseşti. „Sunt necesare rachete”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe capacităţi de apărare aeriană, ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în plină iarnă. În prezent, la Kiev funcţionează 1.300 de adăposturi de urgenţă, potrivit Ministerului de Interne ucrainean.

„Numai în această săptămână, ruşii au lansat peste 1.700 de drone de atac, peste 1.380 de bombe ghidate şi 69 de rachete de diferite tipuri”, a declarat Volodimir Zelenski la Vilnius, unde participă duminică la manifestările dedicate revoltei lituaniene împotriva Imperiului Rus din 1863, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Zelenski a venit la Vilnius împreună cu soţia sa, Olena.

„De aceea, sunt necesare rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană în fiecare zi şi continuăm să colaborăm cu Statele Unite şi Europa pentru a asigura o mai bună protecţie a spaţiului nostru aerian”, a adăugat el.

Situație gravă la Kiev

Rusia bombardează neîncetat centralele electrice şi reţeaua electrică a Ucrainei, aruncând sute de mii de ucraineni în întuneric şi lăsându-i fără căldură în toiul iernii, ceea ce l-a făcut pe Zelenski să declare stare de urgenţă în sectorul energetic.

Situaţia este deosebit de gravă în capitala Ucrainei, Kiev, principala ţintă a Rusiei, ale cărei atacuri aeriene au forţat o jumătate de milion de locuitori să se evacueze.

„În prezent, în Kiev sunt 1.676 de blocuri fără încălzire, în urma atacului inamic asupra oraşului pe 24 ianuarie”, a declarat primarul oraşului Kiev, Vitali Kliciko.

Echipele lucrează non-stop pentru a restabili încălzirea şi electricitatea, dar temperaturile scăzute şi atacurile aeriene repetate le împiedică eforturile.

La Kiev funcţionează 1.300 de adăposturi de urgenţă

Circa 1.300 de aşa-numite „puncte de invulnerabilitate” sau adăposturi de urgenţă sunt operaţionale în prezent în capitala Ucrainei, Kiev, pe lângă 91 de centre de încălzire operate de Serviciul de Urgenţă de Stat, situate printre clădiri rezidenţiale din cartierele oraşului, a anunţat duminică Ministerul de Interne ucrainean într-un comunicat, transmite EFE.

„În plus, desfăşurăm alte două mari puncte suplimentare, fiecare cu o suprafaţă de 700 de metri pătraţi", a declarat ministrul de interne, Igor Klimenko, la televiziune, conform comunicatului publicat pe Telegram.

În aceste puncte oamenii se pot încălzi, pot consuma băuturi calde, îşi pot încărca dispozitivele mobile şi pot utiliza comunicaţiile, a menţionat el.

Ministrul ucrainean a subliniat că deciziile privind instalarea unor puncte de încălzire suplimentare vor fi luate fără întârziere, în funcţie de numărul de persoane şi de nevoile reale de la faţa locului.

Corturi şi structuri modulare gonflabile au fost deja pregătite în districte, a adăugat el.

„Lucrările continuă non-stop şi vor continua până când situaţia se va stabiliza”, a subliniat el.

În plus, la Kiev funcţionează în prezent 56 de puncte de distribuţie a mâncării calde pentru locuitorii din zonele în care, din cauza lipsei de gaze, oamenii nu pot găti, a informat sâmbătă seară pe Telegram premierul ucrainean Iulia Sviridenko.

„(...) Mâncarea este pregătită de reprezentanţii World Central Kitchen şi ai Crucii Roşii, cu care Serviciul de Urgenţă de Stat a semnat un memorandum de cooperare. Într-o săptămână, oamenii au primit peste 26.000 de mese calde”, a declarat premierul.

Ea a adăugat că Serviciul de Urgenţă de Stat, la cererea guvernului, a pregătit 41 de bucătării de campanie.

