Zelenski cere României, Ungariei, Poloniei şi Slovaciei să permită tranzitul transporturilor de cereale prin teritoriul lor

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat României, Poloniei, Slovaciei şi Ungariei să permită tranzitul transporturilor de cereale ucrainene către alte pieţe, în condiţiile în care atacurile ruseşti din Marea Neagră au blocat aproape complet exporturile agricole prin porturile Ucrainei, transmite Reuters, citând declaraţiile premierului ungar Peter Magyar.

Magyar, care a convenit vineri cu Zelenski relansarea relaţiilor bilaterale, a declarat sâmbătă, într-un interviu acordat postului privat RTL, că Ungaria nu se va opune transporturilor de cereale ucrainene, cu condiţia ca acestea să tranziteze teritoriul ţării fără a fi comercializate pe piaţa locală.

Ucraina se numără printre cei mai mari producători mondiali de grâu, porumb şi seminţe de floarea-soarelui, iar aproximativ 90% din exporturile acestor produse sunt transportate în mod obişnuit prin Marea Neagră. Campania de atacuri a Rusiei a paralizat însă aproape complet livrările agricole din porturile ucrainene.

„Zelenski a cerut Poloniei, României, Slovaciei, Ungariei şi tuturor ţărilor vecine să permită tranzitul, aşa cum au făcut în urmă cu trei sau patru ani, la începutul războiului”, a declarat Magyar.

Premierul ungar a precizat că preşedintele ucrainean i-a explicat, în cadrul unei întrevederi bilaterale, că transportul porumbului în trenuri sigilate către Europa Occidentală ar reprezenta un sprijin important pentru economia Ucrainei.

Solicitarea Kievului intervine într-un moment în care producţia de porumb a UE este afectată puternic de secetă

„I-am spus că, atât timp cât este vorba doar despre tranzit, nu va exista niciun obstacol”, a afirmat Magyar.

Noul premier ungar a adoptat o poziţie mai puţin conflictuală faţă de Kiev decât predecesorul său, Viktor Orban, deşi a reiterat că Ungaria nu va trimite arme Ucrainei şi că aşteaptă progrese în respectarea drepturilor minorităţii maghiare din această ţară.

Magyar şi-a exprimat totodată solidaritatea cu Ucraina în faţa „agresiunii inumane a Rusiei”.

Solicitarea Kievului intervine într-un moment în care producţia de porumb a Uniunii Europene este afectată puternic de secetă şi temperaturile extreme. Comisia Europeană estima la sfârşitul lunii august că recolta de porumb a UE va coborî în acest an la 50,1 milioane de tone, cel mai redus nivel din aproape două decenii şi cu aproximativ 20% sub media ultimilor trei ani.

Fermierii din Franţa şi Ungaria se numără printre cei mai afectaţi de condiţiile meteorologice extreme, care au compromis o parte importantă a culturilor de porumb.

Editor : Liviu Cojan