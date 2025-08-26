Live TV

Zelenski cere schiţarea mai rapidă a garanţiilor de securitate pentru Ucraina. Care este oferta Statelor Unite

Data publicării:
Ukraine Kiev Western Leaders summit
Volodimir Zelenski Foto: Profimedia
Din articol
Negocieri intermediate de Trump Putin cere, Zelenski refuză

Kievul împreună cu aliaţii săi occidentali trebuie să accelereze eforturile pentru schiţarea viitoarelor garanţii de securitate pentru Ucraina, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Statele Unite ar fi dispuse să furnizeze, în cadrul unor astfel de garanţii, mijloace de culegere de informaţii şi de monitorizare a câmpului de luptă şi să participe la un scut de apărare antiaeriană sub comandă europeană, potrivit Financial Times.

„Trebuie să ne intensificăm lucrul la maxim şi să asigurăm claritate şi transparenţă în tot ceea ce are legătură cu garanţiile de securitate”, a indicat Volodimir Zelesnki, după o întâlnire la Kiev cu şeful Statului Major ale armatei britanice, Tony Radakin, scrie Agerpres, preluând Reuters.

Potrivit ediţiei de marţi a Financial Times, Statele Unite au transmis că sunt pregătite să furnizeze, în cadrul unui plan de garanţii de securitate pentru Ucraina în perioada post-război, mijloace de culegere de informaţii şi de monitorizare a câmpului de luptă şi, de asemenea, să ia parte la un scut de apărare antiaeriană a Ucrainei sub comandă europeană.

Zelenski declara cu o zi în urmă că va primi săptămâna aceasta din partea aliaţilor săi occidentali „un plan de bază privind garanţiile de securitate” ce vor fi oferite Ucrainei în cazul unui acord de pace cu Rusia, deşi stabilirea detaliilor asupra acestor garanţii „necesită mai mult timp”.

După conturarea liniilor generale ale acestor garanţii, a explicat Zelenski în continuare, el se va consulta cu SUA cu privire la posibilitatea unei întâlniri directe cu preşedintele rus Vladimir Putin, întâlnire pe care preşedintele ucrainean o cere de mult timp, dar este refuzată sau cel puţin temporizată de liderul de la Kremlin.

Negocieri intermediate de Trump

După summitul pe care preşedintele american Donald Trump l-a avut pe 15 august cu Putin în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluţionarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deşi nu au existat rezultate concrete, intenţia liderului de la Casa Albă era să fie organizat un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski.

Trump a avut apoi la Casa Albă o întâlnire cu Zelenski şi cu un grup de lideri europeni susţinători ai Ucrainei, întâlnire pe care la un moment dat a întrerupt-o pentru a discuta la telefon cu Putin, iar la final a anunţat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski şi abia după aceasta ar urma să se desfăşoare şi trilaterala dorită.

Dar ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat săptămâna trecută că nu există încă niciun plan pentru un potenţial summit între Putin şi Zelenski, întrucât preşedintele ucrainean a refuzat toate propunerile de compromis care ar permite progrese în negocierile de pace.

De partea sa, Zelenski acuză Rusia că face totul pentru ca un astfel de summit să nu se poată desfăşura şi le cere aliaţilor săi occidentali să impună noi sancţiuni împotriva Rusiei.

Putin cere, Zelenski refuză

Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei, inclusiv de către SUA, însă în afara NATO şi fără trimiterea unor trupe ale acestei alianţe în Ucraina.

Dar Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, iar susţinătorii europeni ai Ucrainei o asigură în continuare pe aceasta de tot sprijinul dacă va continua războiul şi insistă să trimită trupe în această ţară ca garanţie de securitate, deşi Rusia repetă mereu că o asemenea desfăşurare este pentru ea inacceptabilă.

Din punctul de vedere al Moscovei, a explicat ministrul rus de externe, un aranjament pentru garanţii de securitate oferite Ucrainei ar trebui să implice statele membre permanente în Consiliul de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa, plus eventual alte ţări, precum Germania sau Turcia, dar în niciun caz ţări exclusiv din rândul membrilor NATO sau ai susţinătorilor Ucrainei.

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să ştie dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, în condiţiile în care observă o ură imensă între Putin şi Zelenski.

Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune „sancţiuni masive” Rusiei sau dacă pur şi simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia şi Ucraina şi le va spune acestora că „este lupta voastră”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
grosan
2
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
razboi
3
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Wonsan Kalma
4
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
o persoana are in mana mai multe bancnote
5
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
”Cuplul de 850 de milioane de euro” face nuntă! A spus ”Da” și internetul a ”explodat”: 8,5 milioane de like-uri în 45 de minute
Digi Sport
”Cuplul de 850 de milioane de euro” face nuntă! A spus ”Da” și internetul a ”explodat”: 8,5 milioane de like-uri în 45 de minute
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-06-20-2
Nicușor Dan a mers la Palatul Victoria, la ședința coaliției...
jean visan
A fost ales noul director interimar al Romsilva. Cine este Jean Vişan
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Reacție nervoasă a unui fost ministru al Justiției, față de protestul...
soldat
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce...
Ultimele știri
Recomandările ANPC pentru părinții și elevii care cumpără rechizite pentru noul an școlar. La ce trebuie să fie atenți
Bolojan a discutat despre investiţiile din PNRR cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării: Fiecare ministru are deplină libertate
Ciprian Ciucu, mesaj tăios după ședința coaliției, la care a venit și președintele Nicușor Dan
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Noul cancelar german Friedrich Merz
Merz explică ce strategie folosește Putin pentru a evita o întâlnire cu Zelenski
Viktor Orban
Viktor Orban îl amenință pe Volodimir Zelenski, după declarațiile acestuia cu privire la conducta Drujba. „Vor exista consecințe”
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump promite sprijin pentru securitatea Ucrainei. Explicația sa pentru refuzul lui Putin de a discuta cu Zelenski
woody allen la veneția 2023
„Vladimir Putin greşeşte complet”: Woody Allen și-a explicat participarea la Săptămâna Filmului de la Moscova
Volodimir Zelenski îl îmbrățișează pe Valeri Zalujnîi care ține în brațe un pistol în cutie, făcut cadou
„Bătălia celor doi Z”. Ce șanse politice are Valerii Zalujnîi în fața lui Volodimir Zelenski: „A ales cea mai inteligentă tactică”
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Fanatik.ro
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al...
Adevărul
Superstarul militar care a făcut o adevărată avere din război. Deși era orfan a ajuns unul dintre cei mai...
Playtech
Meghan Markle are o fiică secretă! Căsnicia cu Prințul Harry, aproape de final, trecutul îi distruge toate...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai...
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță