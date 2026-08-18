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Zelenski continuă schimbările în armata Ucrainei. Iuri Pohribnîi este noul comandant al Forţelor Logistice

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit luni pe Iuri Pohribnîi în funcţia de comandant al Forţelor Logistice ale armatei Ucrainei, conform unui decret prezidenţial.

Pohribnîi îl va înlocui pe fostul comandant Volodimir Karpenko, în contextul unei reorganizări a conducerii militare din ultimele săptămâni, care a inclus demiterea fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, în iulie, ceea ce a stârnit proteste pe scară largă, relatează Kyiv Independent, citat de News.ro.

Forţele Logistice sunt responsabile de organizarea aprovizionării şi întreţinerii, asigurând „sprijinul tehnic şi logistic al armatei ucrainene, care include depozitarea, repararea şi transportul armelor, muniţiei, echipamentului militar, alimentelor şi combustibilului”, potrivit armatei.

În discursul său prezidenţial din 17 august, Zelenski a declarat că, în urma unei discuţii cu conducerea militară, comandanţilor experimentaţi li se vor acorda mai multe competenţe decizionale în diferite zone de pe linia frontului.

„Am identificat măsuri organizaţionale suplimentare şi resursele necesare pentru a consolida capacităţile unităţilor noastre din sectorul Sloviansk, din Kostiantinivka şi din zona Pokrovsk. Este foarte important ca comandanţii experimentaţi să dispună de o mai mare libertate de acţiune — vor fi luate decizii la nivel de corp de armată şi de grupuri de forţe”, a spus Zelenski.

Iuri Pohribnîi luptă în cadrul Forţelor Armate încă de la prima invazie a Rusiei în Ucraina, în 2014, şi, potrivit Ukrinform, ocupă funcţia de comandant adjunct şi, din 2020, de comandant al Regimentului 532 de reparaţii şi recuperare.

Zelenski a mai spus că el şi comandantul-şef Mihailo Drapatîi au discutat despre numirile de personal, prima serie dintre acestea fiind aprobată.

„Au fost luate deja cinci decizii şi vor urma şi altele”, a spus Zelenski.

Editor : M.B.

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