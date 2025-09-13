Live TV

Zelenski, despre drona intrată în România: O extindere evidentă a războiului de către Rusia. Aşa acţionează ei la început, cu paşi mici

Data actualizării: Data publicării:
volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Captură X

Preşedintele Volodimir Zelenski afirmă sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi că a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO şi avertizează că aceasta nu este o eroare, ci un demers intenţionat al Moscovei, care caută „o extindere evidentă” a războiului, relatează News.ro.

„Astăzi, România a mobilizat avioane de luptă din cauza unei drone ruseşti în spaţiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de aproximativ 50 de minute”, a scris Zelenski, menţionând că şi Polonia a răspuns militar, sâmbătă, la ameninţarea dronelor de atac ruseşti.

Zelenski spune că dronele ruseşti au fost prezente toată ziua în diferite regiuni ale Ucrainei, inclusiv în regiunile nordice, de-a lungul frontierei cu Belarus. „Conform informaţiilor preliminare, spaţiul aerian al Belarusului a fost, de asemenea, utilizat pentru intrarea în spaţiul aerian al Ucrainei în direcţia Volîn”, afirmă preşedintele ucrainean.

El avertizează că acest eveniment nu este unul accidental, mai ales că în noaptea de marţi spre miercuri în spaţiul aerian al Poloniei au pătruns un număr semnificativ de drone, ceea ce a determinat Varşovia să doboare unele dintre ele, cu ajutorul aliaţilor olandezi.

„Armata rusă ştie exact unde se îndreaptă dronele sale şi cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Acest lucru nu poate fi o coincidenţă, o greşeală sau iniţiativa unor comandanţi de nivel inferior. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia – şi exact aşa acţionează ei. La început, paşi mici, iar în cele din urmă, pierderi mari”, arată Zelenski.

El cere, în consecinţă, acţiuni „preventive”, noi sancţiuni împotriva Rusiei şi „tarife împotriva comerţului rus”, făcându-se ecoul solicitării pe care a făcut-o sâmbătă şi preşedintele american Donald Trump, care a cerut aliaţilor din NATO să renunţe la cumpărarea de petrol de la ruşi şi să aplice tarife punitive ţărilor, cu precădere Chinei, care continuă să alimenteze războiul prin importurile ruseşti.

„De aceea, acţiunile trebuie să fie întotdeauna preventive, bazate pe principiul că nu există ameninţări militare minore din partea celor obişnuiţi să distrugă independenţa şi vieţile altora. Rusia este obişnuită cu acest lucru şi trebuie să simtă consecinţele”, spune Zelenski. „Sunt necesare sancţiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife împotriva comerţului rus”, adaugă preşedintele ucrainean.

El reiterează cererea de a institui împreună cu partenerii un sistem de apărare aeriană care să acţioneze ca un zid de protecţie împotriva dronelor ruseşti. „Este necesară apărarea colectivă – iar Ucraina a propus partenerilor săi crearea unui astfel de sistem de protecţie. Nu aşteptaţi zeci de „Shahed-uri” şi rachete balistice înainte de a lua în sfârşit decizii”, îi îndeamnă Zelenski pe aliaţi.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
2
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
gnshgns
3
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
erika kirk
5
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
Digi Sport
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona militara
Dronă depistată în spațiul aerian al României: două avioane F-16...
radu miruta la o sedinta
Radu Miruță, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimente: Se...
d trump in birou gesticuleaza
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună...
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONSULTARI CU PARTIDELE - 19 IUN 2025
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, anunț despre drona rusească...
Ultimele știri
Gloria Bistriţa, a doua victorie în grupa A a Ligii Campionilor, în deplasare, cu DVSC Debrecen
Alertă la granița cu Ucraina: avioane poloneze și aliate, ridicate din cauza amenințării cu drone
Cel puțin 25 de persoane au fost rănite într-o explozie la o cafenea din Madrid
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Robert Fico
De la prietenul lui Vladimir Putin la vecinul rece al lui Volodimir Zelenski. Viața politică dublă a premierului slovac Robert Fico
zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski face apel la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”
Donald Trump
„Este în sfârșit de partea noastră”. Europa l-a convins pe Trump că Rusia nu vrea pace în Ucraina. Pasul următor este și mai greu
Dorothy Shea vorbeste la onu
SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO
drone polonia
SUA se alătură aliaților occidentali și critică Rusia pentru incursiunea dronelor în Polonia
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Povestea spectaculoasă de viață a celebrului fotbalist care a ajuns DJ, după ce a fost al șaselea cel mai...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Țara unde Corina Caragea a ajuns în luna septembrie. Are o destinație de vacanță spectaculoasă, însă nu...
Adevărul
Un caz care zguduie America. Ce l-a împins pe Tyler Robinson să-l ucidă pe Charlie Kirk? Povestea studentului...
Playtech
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
„Războiul este mai aproape decât pare”. Mesajul tulburător al unui soldat polonez care a plecat să lupte în...
Newsweek
1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Câți iau peste 5.000 lei? Diferențe colosale la bani
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Hugh Grant la 65 de ani. Are cinci copii și este căsătorit cu o suedeză cu aproape 20 de ani mai tânără decât...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea