Zelenski, despre Putin: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit!" (Politico)

Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Vladimir Putin nu mai este tânăr, a declarat Volodimir Zelenski vineri, într-un interviu pentru Politico. „Nu mai are prea mult timp”, a glumit președintele ucrainean, spunând că Statele Unite trebuie să facă presiuni asupra președintelui rus pentru a încheia războiul din Ucraina.

„Sunt mai tânăr decât Putin”, a spus Volodimir Zelenski în timpul interviului cu Politico la Conferința de Securitate de la Munchen, în fața unei audiențe care a izbucnit în râs.

„Nu, nu, credeți-mă, este important”, a intervenit Zelenski. „El nu mai are prea mult de trăit. Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit!”, a mai spus liderul de la Kiev.

Zelenski a mai declarat în discuția cu Politico că presiunea SUA este esențială pentru a pune capăt războiului lui Vladimir Putin în Ucraina. Fără presiune, a mai spus el, este puțin probabil ca președintele rus să facă compromisurile necesare pentru pace.

„El va refuza. Astăzi un motiv, mâine alt motiv și așa mai departe. Trebuie să exercităm presiune asupra lui”, a spus Zelenski.

„Presiune reală, iar Putin va opri acest război dacă va fi supus unei presiuni reale.”

În viziunea lui Zelenski, numai SUA au puterea de a împinge Rusia spre pace.

„Să fim sinceri, astăzi numai Ucraina apără Europa”, a declarat el.

„Astăzi, numai Europa acordă fonduri Ucrainei și o ajută. Astăzi, numai Statele Unite pot să-l oprească pe Putin.”

Dar Zelenski se teme că poate Casa Albă nu înțelege esențialul.

„Din ceea ce observ, ei dau mai multe semnale că Ucraina trebuie să facă compromisuri, și nu Rusia”, a spus el. „Cred că aceasta nu este o poziție corectă. Desigur, este mai simplu.”

