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Zelenski dezvăluie că dronele ruseşti au atacat Moldova de două ori în timp ce el era în tranzit. „Avionul meu se afla acolo”

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Foto: Profimedia
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Din articol
Al doilea incident

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu difuzat marţi de CBS că dronele ruseşti au atacat de două ori spaţiul aerian al Moldovei în timp ce el se afla în această ţară, la bordul avionului său, în tranzit spre alte destinații.

Volodimir Zelenski a declarat că se afla în Moldova, la graniţa de vest a Ucrainei, la aeroportul din Chişinău, în drum spre şi dinspre o călătorie în străinătate, când au avut loc incidentele.

„În Moldova, avionul meu prezidenţial se afla acolo şi de aceea au atacat Moldova, spaţiul aerian al Moldovei. Poate că nu au vrut să mă atace personal...”, a spus Zelenski la CBS, potrivit Reuters, preluată de News.ro..

„Când ne-am întors acasă, din nou prin Chişinău, au făcut acelaşi lucru”, a adăugat el.

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a declarat că avionul lui Zelenski a fost „la un pas de a fi lovit” de o dronă în spaţiul aerian moldovean, în timp ce liderul ucrainean decola spre Oslo pentru o vizită, pe 9 septembrie, adăugând: „Aceasta este realitatea în care trăieşte”.

Ulterior, tot pe 9 septembrie, un purtător de cuvânt al Guvernului moldovean a declarat că plecarea avionului lui Zelenski spre Norvegia a fost întârziată, deoarece autorităţile moldovene au închis spaţiul aerian al ţării din cauza unei alerte privind prezenţa unor drone.

În acea zi, două drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Moldovei. Una a aterizat într-un câmp la nord de capitală, provocând un incendiu, în timp ce a doua a pătruns în spaţiul aerian al României.

Al doilea incident

Zelenski nu menţionase anterior cel de-al doilea incident, care s-ar fi petrecut la întoarcere, câteva zile mai târziu. Nu a fost clar exact când s-a aflat preşedintele din nou în tranzit în Moldova, în drumul său de întoarcere din Canada în Ucraina.

Autorităţile moldovene au declarat că două drone au pătruns în spaţiul aerian al ţării luni, 14 septembrie, rămânând fiecare aproximativ 10 minute, într-un interval de o oră înainte de prânz, ora locală.

Duminică, o dronă rusă a lovit un tren de călători la graniţa Ucrainei cu Polonia, stat membru al NATO, la scurt timp după ce fostul prim-ministru britanic Boris Johnson, fostul şef al CIA David Petraeus, şi alţi diplomaţi europeni folosiseră aceeaşi linie. Nu au fost raportate victime.

„Poate că nu ştiau că se aflau acolo nişte americani sau, dimpotrivă, poate că ştiau, pentru că eu nu am încredere în ei. Cred că ştiau”, a comentat Zelenski la CBS News. „Europenii, americanii, întreaga delegaţie se aflau în acest tren, iar ei au atacat”, a arătat el.

În ultimele luni, drone neidentificate - unele provenind din Rusia - au pătruns din ce în ce mai des în spaţiul aerian european. Marţi, avioane de vânătoare ale NATO au doborât o dronă în spaţiul aerian lituanian.

Editor : B.P.

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