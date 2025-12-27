Live TV

Zelenski, discuții cu liderii nord-europeni și șeful NATO, înaintea vizitei în SUA: Ucraina nu va fi un obstacol în calea păcii

Volodimir Zelenski
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, înaintea întâlnirii cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şase convorbiri telefonice separate: cu preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a-i informa în legătură cu eforturile diplomatice şi cu cele mai recente detalii ale discuţiilor cu partea americană, anunţă Administraţia Prezidenţială de la Kiev. De asemenea, le-a mulţumit pentru sprijinul acordat Ucrainei.

„Volodimir Zelenski şi Alexander Stubb s-au pus reciproc la curent cu contactele avute cu partenerii. Ucraina se pregăteşte pentru întâlniri şi negocieri în Statele Unite, iar până în prezent echipele de negociere ucraineană şi americană au înregistrat progrese semnificative. Potrivit preşedintelui Ucrainei, s-au realizat progrese importante în elaborarea garanţiilor de securitate necesare, a planului de redresare şi dezvoltare economică, precum şi a documentului-cadru în 20 de puncte”, transmite Preşedinţia de la Kiev, potrivit News.ro.

Preşedinţii Ucrainei şi Finlandei împărtăşesc opinia că intensitatea acestei munci este cu adevărat utilă şi că nu poate fi pierdută nici măcar o zi sau o oră.

Volodimir Zelenski şi Kristen Michal au discutat despre cooperarea viitoare şi importanţa continuării sprijinului pentru Ucraina. Şeful statului a subliniat că Estonia a sprijinit Ucraina încă de la începutul agresiunii ruse la scară largă şi că, începând cu 1 ianuarie, va coordona activitatea grupului Nordic-Baltic Eight.

Conversaţia a vizat, de asemenea, implementarea proiectelor comune în cadrul instrumentului SAFE, precum şi importanţa iniţiativei PURL, care permite Ucrainei, printre altele, să-şi consolideze apărarea aeriană şi să-şi protejeze sectorul energetic.

În convorbirea cu Mark Carney, preşedintele Ucrainei a mulţumit Canadei pentru recunoaşterea clară a necesităţii unor eforturi comune pentru garantarea securităţii şi a unei redresări reale.

Zelenski a subliniat că, în zilele următoare, se pot realiza progrese importante atât bilateral, între Ucraina şi Statele Unite, cât şi împreună cu partenerii din Coaliţia de Voinţă. Este esenţial ca toţi să consolideze în mod comun şi constructiv capacitatea Ucrainei de a proteja vieţi, să întărească poziţiile de pe linia frontului şi să sporească eficienţa procesului de negociere.

Volodimir Zelenski a remarcat că Rusia este cea care tergiversează şi încearcă să tragă de timp. Ucraina consideră că nu ar trebui să existe weekenduri sau pauze atât timp cât continuă vărsarea de sânge.

În discuţia cu Mette Frederiksen, preşedintele a subliniat că Ucraina colaborează constructiv cu Statele Unite în procesul de negociere.

Şeful statului a menţionat că Rusia trebuie să vadă că responsabilitatea pentru sabotarea eforturilor de pace şi prelungirea războiului va reveni exclusiv Moscovei, iar reacţia comunităţii internaţionale va fi, în consecinţă, dură.

Volodimir Zelenski a evidenţiat separat contribuţia semnificativă a Danemarcei nu doar la apărarea Ucrainei, ci a întregii Europe.

Preşedintele ucrainean a mulţumit Danemarcei pentru preşedinţia sa la Consiliul Uniunii Europene. Liderul de la Kiev a subliniat că, în aceste şase luni, au fost făcuţi paşi foarte importanţi, inclusiv decizia privind o garanţie financiară de securitate în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Liderii au convenit să continue să lucreze îndeaproape pentru a avansa spre punerea efectivă în aplicare a garanţiilor de securitate, atât în cadrul cooperării bilaterale cu Statele Unite, cât şi împreună cu partenerii europeni.

Preşedintele Zelenski şi cancelarul federal al Germaniei s-au concentrat pe pregătirile pentru întâlnirea cu Donald Trump, şi-au coordonat poziţiile şi au convenit să continue să acţioneze împreună cu partenerii europeni.

Volodimir Zelenski a subliniat că, datorită cooperării cu Germania, mii de vieţi din Ucraina au fost salvate de la loviturile ruseşti.

Şeful statului şi secretarul general al NATO şi-au coordonat, de asemenea, poziţiile înaintea întâlnirilor din Florida, fiind important ca în zilele următoare să se lucreze cu eficienţă maximă, ca întotdeauna.

Preşedintele a subliniat că Ucraina nu a fost niciodată şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii şi va continua să acţioneze eficient pentru ca toate documentele necesare să fie pregătite cât mai rapid posibil.

„Volodimir Zelenski şi Mark Rutte au discutat despre eforturile comune pentru garantarea securităţii şi despre dezvoltarea unor poziţii europene coordonate, care să sprijine nu doar Ucraina, ci întreaga Europă”, transmite Preşedinția de la Kiev.

Preşedintele Ucrainei a împărtăşit, de asemenea, detalii despre recentele sale discuţii cu emisarii preşedintelui Trump şi aspecte-cheie ale procesului.

UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...