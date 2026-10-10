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Foto Zelenski, discuții urgente cu liderii europeni, după ce Trump i-a cerut să plece. Cu cine a vorbit președintele de la Kiev

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avut o serie de discuții urgente cu mai mulți lideri europeni, după ce șeful de la Casa Albă a spus direct că ucrainenii ar trebui să-și aleagă alt lider. 

Liderul de la Kiev a purtat o serie de discuții cu mai mulți lideri europeni și parteneri fideli ai Ucrainei imediat după ce Donald Trump a spus direct că acesta ar trebui să plece. 

Zelenski încearcă să obțină sprijinul partenerilor europeni pe fondul declarațiilor lui Trump

El a discutat cu premierul britanic, iar anterior cu președintele francez Macron, președintele finlandez Stubb și premierul norvegian Støre, transmite agenția de presă de stat de la Kiev. 

Presa de la Kiev mai transmite că: O întâlnire între Zelenski și premierul britanic Burnham ar putea avea loc în zilele următoare.

„Ucraina trebuie sprijinită să transforme rafinăriile de petrol rusești în ruine”, a declarat premierul eston.

Jurnaliștii din capitala ucraineană subliniază că președintele a fost informat neoficial anterior despre anunțul pe care urma să-l facă liderul de la Casa Ablă. În urma recepționării acestor informații, Zelenski a inițiat discuțiile telefonice cu liderii europeni. 

zele discutii
Sursa foto: Administrația Prezidențială de la Kiev.

Editor : A.R.

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