Zelenski: „Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el"

Data publicării:
Vladimir Putin și Donald Trump.
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Zelenski îi cere lui Trump o „poziţie clară" privind încheierea războiului

Volodimir Zelenski a cerut o „poziţie clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina, pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu pentru Sky News, preşedintele ucrainean spune că omologul său american are „suficientă forță” pentru a-l opri pe Vladimir Putin.

 Zelenski a declarat că speră ca prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer să discute în detaliu cu preşedintele Trump, care urmează să sosească în Marea Britanie într-o vizită de stat, despre asigurarea viitorului Ucrainei.

„Sper foarte mult că el (Starmer) va putea avea o discuţie foarte specifică despre garanţiile de securitate ale SUA pentru Ucraina. Înainte de a încheia războiul, vreau cu adevărat să avem toate acordurile în vigoare. Vreau să... avem un document care să fie susţinut de SUA şi de toţi partenerii europeni. Acest lucru este foarte important. Pentru ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de o poziţie clară a preşedintelui Trump”, a declarat Zelenski, potrivit News.ro.

Zelenski îi cere lui Trump o „poziţie clară” privind încheierea războiului

Preşedintele ucrainean l-a îndemnat, de asemenea, pe liderul american să ia „măsuri personale ferme” ca să „îl oprească pe Putin”, după ce Trump a cerut aliaţilor din NATO să nu mai cumpere petrol rusesc şi să impună ei mai întâi tarife Chinei pentru a exercita presiuni asupra Moscovei.

„Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua propriile decizii”, a comentat Zelenski.

„Cred că Donald Trump ne poate oferi sisteme de apărare aeriană în cantitate suficientă, iar SUA au suficiente. Sunt sigur că SUA pot aplica sancţiuni suficiente pentru a afecta economia rusă, iar Donald Trump are suficientă forţă pentru a-l face pe Putin să se teamă de el”, a punctat el.

„Europa a introdus deja 18 pachete de sancţiuni împotriva Rusiei. Tot ce lipseşte acum este un pachet de sancţiuni puternic din partea SUA”, a adăugat Zelenski.

El a repetat că, în opinia, sa, Trump „i-a dat mult lui Putin” la summitul din Alaska, iar liderul de la Kremlin „ar fi trebuit să plătească mai mult”.

„Cred că, dacă ar fi fost o întâlnire trilaterală (cu includerea Ucrainei), am fi obţinut unele rezultate”, a adăugat el.

Preşedintele ucrainean crede că Trump ezită să exercite presiuni asupra lui Putin, deoarece acest lucru ar putea pune în pericol încercările de a pune capăt războiului. Dar liderul ucrainean susţine că acesta nu este modul corect de a relaţiona cu preşedintele rus.

Zelenski a susţinut, de asemenea, că accentul pus de Trump pe convingerea europenilor să intensifice presiunea economică – în primul rând prin oprirea achiziţiilor de energie rusă şi aplicarea de tarife altor cumpărători, precum China şi India – este de înţeles, dar singura superputere mondială nu ar trebui să aştepte ca alţii să acţioneze.

Donald Trump soseşte marţi în Marea Britanie pentru o a doua vizită de stat - fără precedent - la invitaţia regelui Charles. El şi prima-doamnă Melania vor fi cazaţi la Castelul Windsor şi vor fi întâmpinaţi cu o paradă aeriană a Red Arrows, precum şi a avioanelor militare F-35 britanice şi americane pe peluza estică, şi cu o ceremonie militară specială „Beating Retreat”.

De asemenea, ei vor vizita Chequers, reşedinţa oficială de la ţară a prim-ministrului, în Buckinghamshire, deşi detaliile discuţiilor lor - şi dacă acestea vor include situaţia din Ucraina - nu au fost dezvăluite.

