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Zelenski, după anunțul Rusiei privind cucerirea unui oraș strategic: „Atunci Putin n-ar avea nicio problemă să se întâlnească cu mine”

Data publicării:
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul de la Kremlin Vladimir Putin.
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins afirmația președintelui rus Vladimir Putin potrivit căreia orașul Kostiantinivka, din regiunea Donețk, se afla sub control rus, calificând-o drept o minciună menită să atragă atenția mass-media, relatează Kyiv Independent.

„Desigur, acest lucru nu este adevărat – este pur și simplu încă o minciună rusă menită să genereze un fel de știre”, a declarat liderul de la Kiev într-o convorbire telefonică cu cancelarul german Friedrich Merz, care a avut loc sâmbătă, 4 iulie.

„Dacă Kostiantinivka s-ar afla în prezent sub control rusesc, atunci cu siguranță Putin n-ar avea nicio problemă să se întâlnească cu mine acolo și să găsească soluții diplomatice pentru a pune capăt războiului odată pentru totdeauna”, a glumit el.

Maiorul Andrii Kovalev, purtătorul de cuvânt al Statului Major General, a declarat pentru Ukrainska Pravda că unele grupuri de trupe de infanterie ruse au pătruns în orașul asediat și că situația este dificilă, dar Kostiantinivka rămâne sub controlul Forțelor Armate Ucrainene.

Trupele ucrainene continuă să mențină pozițiile pe anumite linii, apărând orașul și împrejurimile acestuia, desfășurând în același timp operațiuni de combatere a sabotajului, a declarat Kovalev.

„Pe 3 iulie, inamicul a lansat 11 atacuri în direcția menționată, dar fără succes. În schimb, inamicul, nu pentru prima dată, recurge la răspândirea de dezinformări flagrante și știri false prin intermediul celor mai înalți oficiali”, a declarat el pentru Ukrainska Pravda.

Generalul Valeri Gerasimov, șeful Statului Major General al Rusiei, a afirmat, de asemenea, că orașul a trecut sub controlul Rusiei, descriind acest oraș, care număra odinioară 67.000 de locuitori, drept „unul dintre principalele noduri defensive din cadrul zonei fortificate Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantinivka”.

Orașele alcătuiesc așa-numita „centură de fortărețe”, care rămâne principala barieră în calea ambiției de lungă durată a Moscovei de a cuceri întregul Donbas. Aceasta se află în centrul unor lupte aprige, forțele ruse intrând în Kostiantinivka luna trecută.

La începutul lunii iunie, comanda Corpului 19 de Armată, responsabilă de apărarea orașului, a declarat că peste o sută de soldați ruși se aflau în zona urbană a orașului Kostiantinivka.

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Editor : A.M.G.

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