Live TV

Zelenski, după ce Putin a ignorat o nouă propunere de încetare a focului: „Marea paradă de la Moscova depinde acum de noi”

Data actualizării: Data publicării:
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Zelenski a declarat că Rusia a ignorat propunerea Ucrainei privind încetarea focului și a continuat atacurile în mai multe regiuni, avertizând că Kievul va răspunde „în mod simetric”. El a spus că principala paradă a Zilei Victoriei din Rusia „depinde acum de noi”, după ce Moscova a respins propunerea Ucrainei de încetare a focului și a continuat atacurile în mai multe regiuni.

În discursul său de miercuri seară, Zelenski a spus că Rusia a primit o „propunere clară” de la Kiev pentru încetarea luptelor și trecerea la diplomație, dar a răspuns doar cu intensificarea activității militare, scrie Kyiv Post.

„Rusia a luptat până în punctul în care chiar și principala lor paradă depinde deja de noi”, a spus Zelenski. „Și acesta este un semnal clar: este timpul să punem capăt acestui lucru.”

Declarațiile au fost făcute pe fondul unor propuneri concurente de încetare a focului înaintea sărbătorilor Zilei Victoriei din 9 mai, care vor avea loc la Moscova.

Kremlinul propusese anterior o armistițiu limitat pentru 8-9 mai, oficial pentru a marca evenimentele aniversare. Zelenski a respins inițiativa ca fiind „cinică” și a descris-o ca o „reprezentație teatrală” menită în primul rând să asigure desfășurarea paradei și să protejeze Moscova de posibile atacuri ucrainene.

În schimb, Kievul a propus ceea ce Zelenski a numit un „regim de tăcere” unilateral, începând cu 6 mai, ca un test al disponibilității Rusiei de a urmări un armistițiu autentic.

Potrivit lui Zelenski, Rusia a ignorat oferta în câteva ore. El a spus că oficialii ucraineni au înregistrat peste 1.800 de lovituri și atacuri în mai multe regiuni, inclusiv Donețk, Harkiv, Dnipropetrovsk, Sumî, Cernihiv, Zaporijia și Herson.

El a avertizat că Ucraina va răspunde acum „în oglindă” la acțiunile Rusiei și va stabili „răspunsuri pe deplin justificate” în funcție de situația din timpul nopții și din 7 mai.

Retorica tot mai dură vine pe fondul îngrijorării crescânde a Moscovei cu privire la securitatea celebrărilor de Ziua Victoriei din acest an.

Rusia a redus deja amploarea paradei din 9 mai, mass-media de stat și oficialii indicând că echipamentele militare grele, precum tancurile și vehiculele blindate, s-ar putea să nu participe pentru prima dată din 2007. Autoritățile ruse au invocat „situația operațională”, în timp ce Zelenski a sugerat că în spatele deciziei se află temerile legate de atacurile cu drone ucrainene.

„Dacă se va întâmpla asta, va fi pentru prima dată în foarte mulți ani”, a declarat Zelenski la începutul acestei săptămâni. „Nu își pot permite echipament militar – și se tem că dronele ar putea zbura deasupra Pieței Roșii.”

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Nicușor Dan.
3
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
4
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
5
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
S-a aflat! Surpriză uriașă: Ioan Varga s-a întâlnit cu Cristi Chivu și i-a pus contractul pe masă să o preia pe CFR Cluj
Digi Sport
S-a aflat! Surpriză uriașă: Ioan Varga s-a întâlnit cu Cristi Chivu și i-a pus contractul pe masă să o preia pe CFR Cluj
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin la birou
Putin amenință Kievul cu „lovituri masive” înainte de parada de 9 Mai. Moscova invocă atacuri ucrainene cu drone
Vladimir Putin
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot mai mulți foști aliați prezic un „colaps iminent”
putin la kremlin
„Putin a ipotecat în mare măsură viitorul Rusiei”. Cum a transformat frica elitele de la Kremlin în „lachei”
Israel carries out strike on Beirut, targeting Hezbollah commander​​​​​​​
Israelul a ucis un comandant al unităţii de elită Hezbollah în primul atac major asupra Beirutului de la armistiţiu
Volodimir Zelenski
Ungaria returnează aurul şi banii confiscaţi de la o bancă ucraineană. Zelenski mulţumeşte pentru „gestul civilizat”
Recomandările redacţiei
drona ruseasca
Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea: avertizare privind...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
„Un incubator al amenințărilor teroriste”. Europa, în vizorul...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Grindeanu spune că partidul ar putea intra într-o coaliţie de...
drona sahed reuters
Alertă la granița NATO. Două drone s-au prăbușit în Letonia...
Ultimele știri
„Criză de malnutriţie artificială întreţinută de Israel în Fâşia Gaza”. Acuzațiile organizației Medici Fără Frontiere
Europenii vor „să meargă pe propriul drum”. Majoritatea cetățenilor din UE nu au încredere în SUA. Care e cea mai sceptică țară
Argentina încearcă să descopere sursa focarului de hantavirus de pe nava de croazieră Hondius
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat la 24 de ore după nuntă. Momentul în care mirele și-a dat seama că a făcut o greșeală
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
DIICOT apelează la experți independenți în dosarul Nordis. Unde au dispărut banii și în ce stadiu a ajuns...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Eroii de la Sevilla 1986. Ei au fost jucătorii Stelei care au făcut istorie
Adevărul
Putin ar putea provoca o escaladare a războiului din Ucraina înainte de 9 mai pentru a justifica mobilizarea...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Englezii au făcut deja predicția: scorul din finala UEFA Champions League dintre PSG și Arsenal
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
De ce refuză românii casele self-scan: „Daca scanezi ceva greșit ești pasibil de acuze de furt”
Newsweek
Pensie umilitoare pentru sute de mii de pensionari: după 30 de ani, abia depășesc pragul minim. Cum e posibil?
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...