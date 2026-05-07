Zelenski, după ce Putin a ignorat o nouă propunere de încetare a focului: „Marea paradă de la Moscova depinde acum de noi”

Zelenski a declarat că Rusia a ignorat propunerea Ucrainei privind încetarea focului și a continuat atacurile în mai multe regiuni, avertizând că Kievul va răspunde „în mod simetric”. El a spus că principala paradă a Zilei Victoriei din Rusia „depinde acum de noi”, după ce Moscova a respins propunerea Ucrainei de încetare a focului și a continuat atacurile în mai multe regiuni.

În discursul său de miercuri seară, Zelenski a spus că Rusia a primit o „propunere clară” de la Kiev pentru încetarea luptelor și trecerea la diplomație, dar a răspuns doar cu intensificarea activității militare, scrie Kyiv Post.

„Rusia a luptat până în punctul în care chiar și principala lor paradă depinde deja de noi”, a spus Zelenski. „Și acesta este un semnal clar: este timpul să punem capăt acestui lucru.”

Declarațiile au fost făcute pe fondul unor propuneri concurente de încetare a focului înaintea sărbătorilor Zilei Victoriei din 9 mai, care vor avea loc la Moscova.

Kremlinul propusese anterior o armistițiu limitat pentru 8-9 mai, oficial pentru a marca evenimentele aniversare. Zelenski a respins inițiativa ca fiind „cinică” și a descris-o ca o „reprezentație teatrală” menită în primul rând să asigure desfășurarea paradei și să protejeze Moscova de posibile atacuri ucrainene.

În schimb, Kievul a propus ceea ce Zelenski a numit un „regim de tăcere” unilateral, începând cu 6 mai, ca un test al disponibilității Rusiei de a urmări un armistițiu autentic.

Potrivit lui Zelenski, Rusia a ignorat oferta în câteva ore. El a spus că oficialii ucraineni au înregistrat peste 1.800 de lovituri și atacuri în mai multe regiuni, inclusiv Donețk, Harkiv, Dnipropetrovsk, Sumî, Cernihiv, Zaporijia și Herson.

El a avertizat că Ucraina va răspunde acum „în oglindă” la acțiunile Rusiei și va stabili „răspunsuri pe deplin justificate” în funcție de situația din timpul nopții și din 7 mai.

Retorica tot mai dură vine pe fondul îngrijorării crescânde a Moscovei cu privire la securitatea celebrărilor de Ziua Victoriei din acest an.

Rusia a redus deja amploarea paradei din 9 mai, mass-media de stat și oficialii indicând că echipamentele militare grele, precum tancurile și vehiculele blindate, s-ar putea să nu participe pentru prima dată din 2007. Autoritățile ruse au invocat „situația operațională”, în timp ce Zelenski a sugerat că în spatele deciziei se află temerile legate de atacurile cu drone ucrainene.

„Dacă se va întâmpla asta, va fi pentru prima dată în foarte mulți ani”, a declarat Zelenski la începutul acestei săptămâni. „Nu își pot permite echipament militar – și se tem că dronele ar putea zbura deasupra Pieței Roșii.”

