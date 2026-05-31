Zelenski, după ce România a prezentat datele despre drona de la Galaţi: „Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”

Volodimir Zelenski a reacţionat după ce preşedintele Nicuşor Dan a prezentat imagini şi date tehnice care indică faptul că drona care a lovit un bloc din Galaţi este de fabricaţie rusească. Liderul de la Kiev a distribuit mesajul şefului statului şi a transmis că „faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”, subliniind că Ucraina este pregătită să colaboreze cu partenerii săi „pentru a contracara ameninţările comune”.

„Mulţumesc pentru claritate, dragă Nicuşor Dan. Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin şi demonstrează că manipulările Rusiei nu ţin”, a transmis preşedintele ucrainean.

Acesta anunţă că „Ucraina este pregătită să colaboreze îndeaproape pentru a contracara ameninţările comune şi a întări protecţia vieţii, nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru România prietenoasă şi restul Europei”.

Preşedintele Nicuşor Dan a publicat imagini cu fragmente din drona căzută la Galaţi şi cu inscripţiile acesteia, afirmând că este, fără dubiu, de provenienţă rusească.

Raportul tehnic şi toate concluziile vor fi transmise de către România structurilor specializate ale NATO şi Uniunii Europene.

Şeful statului avertizează că „România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi”.

Ulterior, Ministerul Apărării a transmis detalii din raportul tehnic cu privire la drona căzută pe un bloc din Galaţi şi a explicat faptul că a fost o dronă kamikaze, de fabricaţie rusească.

