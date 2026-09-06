Președintele Volodimir Zelenski a purtat, duminică, discuții cu emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, la sosirea acestora la Kiev pentru prima dată, pe fondul eforturilor diplomatice reînnoite ale Washingtonului de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, scrie Kyiv Independent.

Sosirea a avut loc la doar o zi după ce cei doi emisari au purtat discuții de peste trei ore cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, o discuție pe care ambele părți au descris-o ca fiind „substanțială”.

Discuțiile nu par să fi dus la un progres major, Zelenski declarând reporterilor după întâlnire că se așteaptă ca „războiul să continue” în lunile de iarnă.

Zelenski și emisarii au menționat, de asemenea, viitoare întâlniri trilaterale — inclusiv discuții între SUA, Ucraina și Europa, precum și între SUA, Ucraina și Rusia — fără a anunța însă datele sau locațiile discuțiilor preconizate.

Președintele a afirmat că discuțiile s-au axat pe sprijinul pentru perioada de iarnă, garanțiile de securitate, garanțiile economice și livrările de sisteme de apărare aeriană Patriot pentru Ucraina.

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„Primele discuții, fără un acord”

După ce i-a întâmpinat și i-a îmbrățișat pe cei doi bărbați în Piața Sofiiska din Kiev, Zelenski a anunțat pe rețelele sociale, la ora 14:15, ora locală, că au început discuțiile cu trimișii SUA.

Cu puțin timp înainte de sosirea acestora, Zelenski a subliniat necesitatea unor garanții de securitate și a unui „caracter demn al păcii de după război”.

„Propunerile noastre sunt gata”, a adăugat el.

Discuțiile inițiale dintre SUA și Ucraina au abordat nevoile Ucrainei pentru perioada de iarnă, au declarat pentru Kyiv Independent surse familiarizate cu subiectul.

Țara se pregătește pentru un nou val de atacuri rusești asupra rețelei sale energetice în timpul lunilor de iarnă, după ce campania aeriană a Moscovei din iarna trecută a distrus 9 GW din capacitatea de producție a energiei țării.

Aproximativ trei ore mai târziu, surse familiarizate cu subiectul au declarat pentru Kyiv Independent că discuțiile bilaterale dintre SUA și Ucraina s-au încheiat. Oficialii ucraineni și americani s-au alăturat apoi unei alte etape a negocierilor, alături de consilierii de securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania.

Echipa de negociatori ucraineană este formată din șeful de cabinet al președintelui, Kyrylo Budanov, primul său adjunct, Serhii Kyslytsia, liderul parlamentar al partidului lui Zelenski, David Arakhamia și șeful serviciilor de informații externe, Rustem Umerov.

În câteva comentarii adresate jurnaliștilor, Witkoff a declarat că discuțiile au fost „substanțiale” și „semnificative”, menționând că emisarii sunt „încurajați” de progresele înregistrate până în prezent.

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Kushner a transmis „salutări personale” din partea lui Trump și a subliniat importanța construirii unei „păci pe termen lung și durabile”, care să permită Ucrainei „să se transforme în marea națiune pe care are tot potențialul să o devină”.

La rândul său, Zelenski le-a mulțumit atât emisarilor americani, cât și oficialilor europeni pentru vizita lor, subliniind că războiul ar trebui să se încheie într-un mod care să împiedice Rusia să lanseze din nou o agresiune.

„Suntem cu toții de aceeași parte”, a comentat Zelenski. „Cu toții vrem ca războiul să se termine.”

O sursă familiarizată cu subiectul a declarat pentru Kyiv Independent că Zelenski le-a oferit trimișilor americani tricouri pe care scria „Regimul de la Kiev” — o referință ironică la modul în care consilierul de la Kremlin, Yuri Ushakov, s-a referit la guvernul ucrainean cu o zi înainte.

Un oficial american a declarat pentru Kyiv Independent că discuțiile s-au desfășurat într-o „atmosferă pozitivă”.

„Ne așteptăm ca războiul să continue”

Într-o conferință de presă susținută după discuțiile de duminică, Volodimir Zelenski a indicat că recentele eforturi de pace nu vor duce la încetarea războiului în viitorul apropiat.

„Dacă războiul continuă — și ne așteptăm ca războiul să continue — ne bazăm foarte mult pe pachetul de ajutor pentru iarnă... pe sprijinul acordat atât apărării aeriene, cât și sectorului energetic”, a declarat președintele în fața jurnaliștilor.

În ciuda lipsei unui progres decisiv, Zelenski a afirmat că reluarea negocierilor diplomatice reprezintă, în sine, un pas pozitiv.

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„Sunt recunoscător că, în ciuda lungii pauze în orice format de negocieri, putem găsi o formă de negocieri acceptabilă, dar este totuși mai rău când nu există deloc”, a spus el.

Prezența reprezentanților lui Trump la Kiev a oferit, de asemenea, locuitorilor capitalei „o protecție chiar mai bună decât sistemele Patriot”, a glumit el.

Comentariul lui Zelenski a venit în urma unui asalt de 10 zile asupra Kievului, întrerupt abia după ce Putin a acceptat o scurtă încetare a atacurilor asupra capitalei pe durata vizitei emisarilor. Deși și-a exprimat recunoștința pentru această pauză, previziunile sale privind sprijinul material pentru apărarea aeriană — sub forma rachetelor Patriot americane de care este nevoie urgent — au fost sumbre.

Editor : Ana Petrescu