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Zelenski, după vizita cu noul premier britanic la Baza Navală din Portsmouth: Ucraina se apropie din ce în ce mai mult de țările NATO

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Andy Burnham, Volodymyr Zelensky
Prim-ministrul britanic Andy Burnham îl întâmpină pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în Regatul Unit. Cei doi lideri vizitează baza navală din Portsmouth pentru a se întâlni cu trupele britanice și ucrainene și pentru a susține declarații comune la bordul portavionului HMS Queen Elizabeth. Foto: Profimedia
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Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat Baza Navală din Portsmouth, împreună cu prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham, unde marinari ucraineni şi britanici au efectuat exerciţii multinaţionale comune „Sea Breeze”, el afirmând că ţara sa se apropie din ce în ce mai mult de ţările NATO şi, „fără îndoială, Marina noastră şi Forţele Armate contribuie la securitatea comună în Europa”.

Volodimir Zelenski a discutat, împreună cu prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham, la Portsmouth, cu marinari ucraineni şi britanici care încheiaseră exerciţiile multinaţionale comune „Sea Breeze”, notează News.ro.

„Este foarte important faptul că unităţile noastre au demonstrat un nivel ridicat de pregătire în domeniul deminării maritime. Ţara noastră se apropie din ce în ce mai mult de ţările NATO şi, fără îndoială, Marina noastră şi Forţele Armate contribuie la securitatea noastră comună în Europa prin cunoştinţele şi competenţele lor. Le mulţumesc luptătorilor noştri pentru serviciul şi profesionalismul lor. Sunt recunoscător Regatului Unit şi tuturor partenerilor noştri pentru sprijinul acordat”, a scris Zelenski pe Facebook.

Preşedintele Ucrainei mai arată că, în timpul vizitei la Baza Navală din Portsmouth, împreună cu prim-ministrul Regatului Unit a urcat la bordul navei de luptă împotriva minelor „Cherkasy”.

„Ucraina a primit această navă de la Regatul Unit în ianuarie 2023. În total, cinci nave ucrainene de luptă împotriva minelor sunt staţionate la baza navală din Portsmouth: „Melitopol”, „Mariupol”, „Henichesk”, „Cherkasy” şi „Chernihiv”. Acestea vor rămâne staţionate aici până la sfârşitul războiului, după care vor putea desfăşura operaţiuni de deminare în apele noastre teritoriale”, spune preşedintele Ucrainei.

El menţionează că Ucraina este un stat maritim şi depune eforturi constante pentru a consolida capacităţile în acest domeniu. „Mulţumesc Regatului Unit şi tuturor partenerilor noştri care ne ajută în acest demers”, mai afirmă Zelenski.

Editor : B.E.

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