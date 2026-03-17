Zelenski: Europa trebuie să se pregătească pentru atacuri în masă. „Nu mai este vorba doar despre un nebun bogat precum Putin”

Europa trebuie să se pregătească pentru atacuri în masă, inclusiv din partea unor actori non-statali precum rețele criminale, grupări teroriste sau atacatori individuali, în contextul în care tehnologia dronelor devine tot mai accesibilă, a avertizat Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a subliniat că astfel de atacuri nu mai necesită resurse uriașe și nu mai sunt apanajul exclusiv al statelor, scrie The Guardian.

El a menționat că nu mai este vorba doar despre „un nebun bogat precum Putin” care își permite atacuri în masă, după ce a prezentat cele mai noi tehnologii parlamentarilor britanici.

Zelenski a spus că regimurile de la Moscova și Teheran sunt „frați în ură”, Rusia folosind drone Shahed proiectate în Iran, precum și propriile variante, pentru a ataca infrastructura critică din Ucraina.

Vizita sa în Regatul Unit a avut loc în contextul în care Keir Starmer a spus că Occidentul nu trebuie să „își piardă concentrarea” asupra Ucrainei, pe fondul îngrijorărilor că conflictul cu Iranul a revitalizat economia slăbită a Rusiei prin creșterea veniturilor din petrol, iar Kievul ar putea pierde sisteme de apărare antiaeriană care sunt trimise în Orientul Mijlociu.

„Putin nu poate fi cel care beneficiază de pe urma conflictului din Iran, fie că este vorba de prețurile la petrol sau de ridicarea sancțiunilor. Este foarte important să ne menținem hotărârea în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei, făcând tot ce putem pentru a slăbi poziția lui Putin”, a declarat premierul britanic.

În discursul său de la Westminster, Zelenski a spus că „nu este vorba doar despre un stat care lansează atacuri”.

Trebuie să fim pregătiți pentru orice tip de atac, inclusiv din partea actorilor non-statali, a rețelelor criminale, a grupărilor teroriste și chiar a unor atacatori individuali care pot avea acces la astfel de tehnologii.

„Odată cu răspândirea dronelor, atacurile în masă nu mai costă miliarde. Costă mult mai puțin. Nu mai este vorba doar despre un nebun bogat precum Putin care își permite acest lucru, din păcate, iar chiar și acum el continuă să primească bani, în timp ce sancțiuni împotriva sa sunt ridicate”, a adăugat el.

Zelenski a sugerat că conflictul din Orientul Mijlociu „nu este un război îndepărtat” pentru Ucraina, din cauza tehnologiei militare împărtășite de Iran și Rusia.

Dacă răul câștigă, evoluția războiului va traversa orice distanță pe pământ, niciun ocean nu va ajuta, niciun deșert, niciun munte… regimurile din Rusia și Iran sunt frați în ură, iar de aceea sunt și frați în armament. Nu vrem ca astfel de regimuri să amenințe Europa sau partenerii noștri.

„Nu spunem că Rusia nu poate inova. Poate, dar o face pentru a ucide, a mutila și a distruge. Asta face cel mai bine, la fel ca ayatollahii. Se vede în modul în care dronele Shahed au evoluat, de la arme similare celor din blitzkrieg la drone mai rapide, mai letale și care folosesc deja inteligența artificială”, adăugat președintele ucrainean.

