Live TV

Zelenski, gata să trimită experți în interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu. Cu o singură condiție, legată de Putin

Data publicării:
volodimir zelensky la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Ucraina este gata să trimită cei mai buni experți în interceptarea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu dacă liderii regionali îl pot convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu de o lună, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Bloomberg la 2 martie. Declarațiile sale au venit după ce drone și rachete iraniene au atacat orașe din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, ca represalii pentru atacurile coordonate ale SUA și Israelului care l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și pe o serie de alți înalți oficiali pe 28 februarie. Teheranul a lansat, de asemenea, atacuri asupra Israelului și a bazelor militare americane din Irak, Bahrain, Kuweit și Qatar.

Ucraina a acumulat o experiență unică în doborârea dronelor în timpul războiului pe scară largă al Rusiei, multe dintre acestea fiind drone de tip Shahed, pe care Teheranul a început să le livreze Moscovei în 2022, a spus Zelenski. De atunci, aproximativ 57.000 de astfel de drone au fost utilizate împotriva Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.

„Aș sugera următoarele: liderii din Orientul Mijlociu au relații excelente cu rușii. Ei pot cere rușilor să implementeze un armistițiu de o lună”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenksi a propus trimiterea celor mai buni operatori de drone interceptatoare din Ucraina în Orientul Mijlociu, dacă se ajunge la un armistițiu. El a adăugat că armistițiul ar putea dura două săptămâni sau două luni, pentru a ajuta la protejarea civililor din țările din Orientul Mijlociu.

Kievul a insistat în mod constant pentru un armistițiu necondiționat, în timp ce Moscova a respins această propunere, continuând atacurile sale neîncetate asupra Ucrainei.

Anterior în aceeași zi, Zelenski a declarat că nu a primit nicio solicitare directă din partea țărilor europene sau din Orientul Mijlociu pentru a trimite experți ucraineni în vederea doborârii dronelor iraniene, după declarația prim-ministrului britanic Keir Starmer potrivit căreia experții ucraineni ar putea oferi îndrumări privind interceptarea acestora.

„Suntem gata să împărtășim aceste informații. Să vină partenerii noștri la noi”, a spus Zelenski.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
3
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bancnote de 100 de lei
Economist: „România stă mereu pe marginea prăpastiei cu deficitul. Conflictul din Iran ne poate da toate calculele peste cap”
terminal pentru livrarea de gaze din Austria
Explozie a prețului gazelor în Europa după conflictul din Iran. Economist: „Vom simți scumpirile în aproape tot ce consumăm”
stramtoarea-ormuz
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Cât de bogat era fostul lider al Iranului și cum și-a construit Khamenei un imperiu în numele lui Allah
Strait of Hormuz
China face presiuni asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru aprovizionarea cu petrol și gaze
Recomandările redacţiei
hackeri cu steagul rusiei
Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. SUA au atacat peste 1.200 de...
alexandru nazare 1
Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”...
ID66128_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
DSU: Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost...
Ultimele știri
Radu Burnete: „Trebuie să terminăm cu discursul că nu ne vindem țara”. Capital privat și investiții străine, cheia creșterii României
Diana Buzoianu: Din martie, toţi directorii Administraţiilor Bazinale de Apă şi ai INHGA vor avea indicatori clari de performanţă
Guvernul lansează platforma „Fără hârtie”: Cetățenii pot semnala online birocrația și procedurile greoaie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
El este stelistul care s-a rugat pe stadionul Giulești ca Rapid să câștige titlul în acest sezon: ”O spun în...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali a reacționat după ultimele declarații ale ministrului Miruță: „Îi caut numărul ca să-l felicit...
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a plecat din România. Cum arată viața ei, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Pro FM
După reușita de la Grammy, Olivia Dean a triumfat și la Brit Awards, unde a câștigat patru premii. „Vă...
Film Now
Reacții ferme după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac al Iranului în...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards