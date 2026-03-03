Zelenski, gata să trimită experți în interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu. Cu o singură condiție, legată de Putin

Ucraina este gata să trimită cei mai buni experți în interceptarea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu dacă liderii regionali îl pot convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu de o lună, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Bloomberg la 2 martie. Declarațiile sale au venit după ce drone și rachete iraniene au atacat orașe din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, ca represalii pentru atacurile coordonate ale SUA și Israelului care l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și pe o serie de alți înalți oficiali pe 28 februarie. Teheranul a lansat, de asemenea, atacuri asupra Israelului și a bazelor militare americane din Irak, Bahrain, Kuweit și Qatar.

Ucraina a acumulat o experiență unică în doborârea dronelor în timpul războiului pe scară largă al Rusiei, multe dintre acestea fiind drone de tip Shahed, pe care Teheranul a început să le livreze Moscovei în 2022, a spus Zelenski. De atunci, aproximativ 57.000 de astfel de drone au fost utilizate împotriva Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.

„Aș sugera următoarele: liderii din Orientul Mijlociu au relații excelente cu rușii. Ei pot cere rușilor să implementeze un armistițiu de o lună”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenksi a propus trimiterea celor mai buni operatori de drone interceptatoare din Ucraina în Orientul Mijlociu, dacă se ajunge la un armistițiu. El a adăugat că armistițiul ar putea dura două săptămâni sau două luni, pentru a ajuta la protejarea civililor din țările din Orientul Mijlociu.

Kievul a insistat în mod constant pentru un armistițiu necondiționat, în timp ce Moscova a respins această propunere, continuând atacurile sale neîncetate asupra Ucrainei.

Anterior în aceeași zi, Zelenski a declarat că nu a primit nicio solicitare directă din partea țărilor europene sau din Orientul Mijlociu pentru a trimite experți ucraineni în vederea doborârii dronelor iraniene, după declarația prim-ministrului britanic Keir Starmer potrivit căreia experții ucraineni ar putea oferi îndrumări privind interceptarea acestora.

„Suntem gata să împărtășim aceste informații. Să vină partenerii noștri la noi”, a spus Zelenski.

