Zelenski i-a cerut lui Trump să obțină acordul lui Musk pentru lovituri ghidate de Starlink adânc în teritoriul Rusiei, Care este miza

Ucraina i-a cerut președintelui Donald Trump să-l convingă pe Elon Musk să permită ca sistemul Starlink să ghideze loviturile cu drone ucrainene pe teritoriul Rusiei, potrivit publicației The Atlantic.

Președintele Volodimir Zelenski ar fi susținut că această măsură ar ajuta la țintirea lansatoarelor de rachete rusești, în contextul în care Kievul se confruntă cu o diminuare a stocurilor de rachete de interceptare Patriot.

Ucraina i-a cerut președintelui american Donald Trump să-l convingă pe Elon Musk să permită utilizarea rețelei Starlink pentru loviturile cu drone ucrainene adânc în teritoriul Rusiei.

În cadrul discuțiilor cu ușile închise de marți de la Casa Albă, președintele Volodimir Zelenski a susținut că un acces extins la rețeaua de sateliți ar permite Ucrainei să țintească lansatoarele de rachete balistice rusești, reducând în același timp dependența de rachetele de interceptare Patriot, din ce în ce mai rare, a raportat The Atlantic, citând oficiali americani și ucraineni.

Trump ar fi spus că va lua în considerare cererea, dar nu a făcut niciun angajament concret.

În prezent, SpaceX permite Ucrainei să utilizeze Starlink doar pe teritoriul ucrainean, inclusiv în zonele ocupate de Rusia, precum Crimeea, blocând însă utilizarea sa în interiorul Rusiei.

Citește și

Parlamentarii ruși cer despăgubiri Europei pentru războiul împotriva Ucrainei. „Avem putere pentru a-i determina să facă acest lucru”

Ca urmare, dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune se bazează pe sisteme de navigație bazate pe inteligență artificială, mai puțin precise, atunci când lovesc ținte dincolo de graniță.

Potrivit unor surse, Zelenski i-ar fi spus lui Trump că Ucraina are nevoie de sisteme de ghidare mai precise pentru a distruge lansatoarele mobile de rachete balistice ale Rusiei înainte de venirea iernii, când se preconizează că Moscova își va intensifica atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

De asemenea, el a încercat să obțină o întâlnire cu Musk în timpul vizitei sale în SUA, dar, potrivit unor surse, miliardarul ar fi refuzat.

Raportul menționează că Kievul a solicitat de la Washington 300 de rachete interceptoare Patriot, dar Trump a oferit Ucrainei, în schimb, o licență pentru fabricarea rachetelor la nivel național – un proces care se estimează că va dura ani de zile până la atingerea unui nivel semnificativ de producție.

Dacă se va ajunge acolo, pentru că, între timp, pare că Trump s-ar fi răzgândit.

Citește și

O anchetă asupra spitalelor din Rusia dezvăluie amploarea pierderilor suferite de Moscova pe câmpul de luptă în 2025

Oficialii ucraineni au susținut că extinderea accesului la Starlink ar oferi o soluție mai rapidă și mai ieftină.

Publicația „The Atlantic” l-a citat pe Denis Shtilerman, cofondator al companiei ucrainene de apărare Fire Point, care a afirmat că dronele ghidate de Starlink ar putea neutraliza amenințarea rachetelor rusești mai eficient decât rachetele de interceptare.

„În loc să doborâm săgețile, i-am lovi pe arcași”, a spus Shtilerman.

Conform raportului, Ucraina a sugerat, de asemenea, utilizarea rețelei Starshield de nivel militar a SpaceX în cazul în care Musk refuză să autorizeze Starlink, deși oficialii ucraineni au afirmat că Starshield ar fi mai costisitoare și mai greu de integrat în sistemele existente de drone.

În timp ce Kievul caută să obțină un acces extins la Starlink pentru efortul de război actual, acesta urmărește totodată independența pe termen lung.

Compania ucraineană Stetman intenționează să înceapă implementarea unei constelații naționale de sateliți în 2027, cu scopul de a înlocui, pe termen lung, dependența de sistemele operate de companii străine, precum Starlink, pentru comunicațiile guvernamentale și militare.

Citește și

De ce a renunțat Zelenski la Fedorov şi Sîrski. Din culisele unei decizii care a stârnit proteste în Ucraina. „Nu am timp de discuţii”

Editor : Sebastian Eduard