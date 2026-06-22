Zelenski îi cere lui Lukașenko pași concreți pentru dezescaladare, nu doar declarații de pace

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut liderului din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, să facă paşi concreţi pentru dezescaladare, a relatat duminică presa ucraineană.

Lukaşenko a cerut recent Moscovei şi Kievului să pună capăt războiului, spunând că o victorie militară este nerealistă pentru ambele părţi. În acelaşi timp, el a spus că Ucraina nu trebuie să aibă îngrijorări în ceea ce priveşte Belarusul şi i-a cerut scuze lui Zelenski pentru declaraţiile dure din trecut, informează luni dpa preluată de Agerpres.

„Lukaşenko trebuie să demonstreze (că acţionează pentru) dezescaladare dincolo de simple cuvinte”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat presei ucrainene. O simplă scuză din partea unui apropiat aliat al Moscovei nu este suficientă, a mai spus el.

„Poate să-şi ţină pentru el «Îmi cer scuze» - asta nu a funcţionat din prima zi a războiului”, a mai spus Zelenski.

Belarusul este considerat cel mai apropiat aliat al Rusiei. Când forţele ruse au invadat Ucraina în februarie 2022, acestea au atacat în direcţia capitalei ucrainene Kiev de pe teritoriul belarus, dar au fost forţate să se retragă după ce au suferit pierderi grele.

Zelenski a avertizat în mai multe rânduri că Rusia încearcă să atragă Belarusul în război şi a avertizat Minskul să nu permită acest lucru.

Kievul afirmă că există în prezent mai multe staţii de releu ruseşti pe teritoriul Belarusului care reprezintă o ameninţare la adresa sa. Kievul susţine că Rusia foloseşte aceste puncte de releu pentru a ghida dronele în atacuri asupra ţintelor din Ucraina.

Zelenski i-a cerut în repetate rânduri lui Lukaşenko să demonteze instalaţiile: „Dacă nu le opresc ei, le vom opri noi. Punct”, a afirmat preşedintele ucrainean.

Editor : Ana Petrescu