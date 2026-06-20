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Zelenski îi dă ultimatum lui Lukașenko: să elimine echipamentele rusești din Belarus într-o săptămână. „Dacă nu, o vom face noi”

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Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, 19 iunie, că liderul belarus Alexander Lukașenko are la dispoziție o săptămână pentru a elimina de pe teritoriul țării sale echipamentele folosite de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. Șeful statului ucrainean a avertizat că, în caz contrar, Kievul va interveni, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Zelenski a susținut că în Belarus există stații utilizate pentru ghidarea atacurilor asupra obiectivelor civile ucrainene, informații care nu au putut fi verificate independent de Reuters.

„Care este rostul să spună că nu vrea să fie implicat în război? Să elimine acest echipament, să îl oprească. Cred că o săptămână este suficientă pentru a face asta”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă la Kiev, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Liderul ucrainean a avertizat că „dacă nu o va face, o vom face noi”, fără să ofere detalii suplimentare.

Totodată, Volodimir Zelenski a criticat şi rolul Belarusului în susţinerea efortului militar rus, afirmând că industria de rafinare a petrolului din ţară a devenit unul dintre principalii furnizori ai armatei ruse.

„Astăzi este principalul furnizor sau unul dintre principalii furnizori pentru armata rusă. Concret, Lukaşenko şi Belarus. Poate fi oprit acest lucru? Sunt convins că este în puterea lui”, a spus Zelenski.

În ultimele luni, liderul ucrainean a avertizat în repetate rânduri că Rusia încearcă să implice mai profund Belarusul în războiul început în februarie 2022. La începutul invaziei, forţele ruse au folosit teritoriul belarus pentru lansarea unor atacuri asupra Ucrainei.

Declaraţiile lui Zelenski au fost susţinute de lidera opoziţiei belaruse, Sviatlana Tsihanouskaia, aflată în exil după alegerile prezidenţiale din 2020, pe care opoziţia şi statele occidentale le consideră fraudate.

„Ucraina arată astăzi cum trebuie trataţi dictatorii, doar dintr-o poziţie de forţă. Iar Ucraina are această forţă”, a declarat Tsikhanouskaya.

De cealaltă parte, președintele Belarusului a respins luna trecută ideea că Belarusul ar putea fi atras mai profund în conflict, afirmând însă că ţara sa şi Rusia se vor apăra împreună în cazul unei agresiuni. Într-un interviu acordat săptămâna aceasta postului Al Arabiya, Alexander Lukașenko a declarat că Ucraina nu are motive să se teamă de Belarus şi că ambele părţi trebuie să facă compromisuri pentru a pune capăt războiului.

Belarusul rămâne unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Moscovei. În timpul conflictului, drone ruseşti au traversat spaţiul aerian belarus pentru a lovi ţinte din Ucraina, iar Minskul a anunţat că a desfăşurat sistemul rusesc de rachete balistice hipersonice cu rază intermediară Oreşnik. Cele două ţări au desfăşurat, de asemenea, exerciţii nucleare comune în luna mai.

Editor : A.P.

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