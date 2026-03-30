Zelenski îi propune lui Putin un armistițiu energetic, în contextul crizei din Orientul Mijlociu: „Suntem pregătiți”

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Zelenski, apel la noi negocieri de pace

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus, luni, Rusiei un armistiţiu energetic, pentru a răspunde la criza declanşată de războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP, EFE şi Reuters. „Suntem pregătiţi pentru orice fel de încetare a focului reală”, a anunțat acesta. 

„Nu uitaţi că suntem pregătiţi pentru orice fel de încetare a focului reală. O încetare totală a focului. O încetare a focului în domeniul energetic. În domeniul securităţii alimentare şi energetice. Pe mare şi în aer”, a declarat preşedintele ucrainean într-un mesaj audio trimis grupului de WhatsApp pe care îl are în comun cu jurnaliştii care acoperă actualitatea din Ucraina.

Zelenski a declarat că a transmis această poziţie liderilor din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Qatar, cu care s-a întâlnit la sfârşitul săptămânii trecute în cadrul turneului său în regiunea Golfului şi dintre care unii au mediat între ucraineni şi ruşi.

Ucraina a primit recent „semnale din partea unora dintre partenerii ei” prin care i se cerea să „reducă atacurile cu rază lungă de acţiune asupra sectorului petrolier” rusesc, a declarat Zelenski, potrivit Agerpres. 

„Subliniez încă o dată că, dacă Rusia este gata să nu atace sectorul energetic ucrainean, nici noi nu vom lovi sectorul lor energetic ca ripostă”, a adăugat el.

Preşedintele ucrainean s-a pronunţat din nou ca negocierile de pace în format tripartit cu SUA şi Rusia să fie reluate cât mai curând posibil şi a explicat că următoarea întâlnire în acest format, care ar fi trebuit să aibă loc la începutul lunii martie, continuă să fie amânată din cauza refuzului ruşilor ca aceasta să fie organizată pe teritoriul SUA.

Volodimir Zelenski a indicat că echipa americană de negociatori a spus clar că nu se va deplasa nicăieri atât cât timp SUA se află în război cu Iranul.

Ruşii refuză să meargă în SUA şi au propus Elveţia şi Turcia ca posibile locuri pentru desfăşurarea unei noi runde de negocieri, a adăugat preşedintele ucrainean, reafirmând că Ucraina este deschisă oricărei opţiuni care ar permite organizarea reuniunii.

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean a salutat acordurile „istorice” în domeniul securităţii şi al apărării antiaeriene încheiate cu ţările din Golf în timpul turneului său recent în această regiune.

„Sunt acorduri istorice privind cooperarea strategică în domeniul tehnologiei militare”, a declarat Zelenski. „Ucraina nu a mai avut până acum astfel de acorduri în această regiune”, a subliniat el.

În cadrul acordurilor semnate pe o perioadă de zece ani, Ucraina intenţionează să-şi exporte interceptorii capabili să distrugă dronele de tip Shahed de fabricaţie iraniană, a indicat Zelenski, adăugând că este vorba de un export corect, când „experienţa noastră nu se vinde degeaba, iar ceea ce se vinde în mod real partenerilor este un sistem de apărare aeriană anti-Shahed şi nu doar interceptori”.

În schimb, Kievul, care luptă de patru ani împotriva invaziei ruse, este interesat de mijloace de distrugere a rachetelor balistice, foarte greu de doborât, precum şi de sprijin în sectorul energetic, reţeaua sa fiind devastată de atacurile sistematice ale Rusiei, potrivit lui Zelenski.

