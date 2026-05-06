Zelenski îl acuză pe Putin că a respins armistițiul propus de Kiev: „Vom decide asupra acțiunilor noastre viitoare”

Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta) Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat miercuri că Ucraina va lua o decizie asupra acţiunilor sale viitoare, în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra zonelor-cheie ale frontului, precum şi atacurile aeriene, perturbând un armistiţiu iniţiat de Kiev, transmite Reuters.

Până la ora locală 10:00 (07:00 GMT), forţele ruse au comis 1.820 de încălcări ale armistiţiului, a spus Zelenski, menţionând bombardamente, tentative de atacuri, atacuri aeriene şi utilizarea dronelor.

Rusia şi-a continuat miercuri atacurile împotriva Ucrainei, respingând armistiţiul propus de Kiev şi ignorând eforturile de a salva „vieţi” omeneşti, a acuzat preşedintele ucrainean.

„Alegerea Rusiei constituie o respingere clară a unui armistiţiu şi a salvării de vieţi”, a insistat el, ameninţând cu un răspuns „reciproc”.

„Pe baza rapoartelor de seară de la armată şi serviciile noastre de informaţii, vom decide asupra acţiunilor noastre viitoare”, a scris el pe reţeaua X.

Editor : Ș.A.

