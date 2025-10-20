Live TV

Zelenski îl îndeamnă pe Trump să fie mai dur cu Putin şi se declară pregătit să participe la întâlnirea de la Budapesta

Data publicării:
volodimir zelenski casa alba
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Vladimir Putin, el afirmând că este pregătit să participe la summitul care va avea loc la Budapesta şi că rămâne optimist, în ciuda faptului că a părăsit Statele Unite fără armele pe care le solicita, relatează NBC News

Liderul ucrainean a declarat într-un interviu pentru emisiunea „Meet the Press” a NBC News că Trump trebuie să exercite o presiune şi mai mare asupra lui Putin decât a exercitat asupra Hamas în timpul recentului său succes în obţinerea unui armistiţiu în Gaza. 

„Putin este similar, dar mai puternic decât Hamas”, a spus Zelenski. Războiul este mai mare, iar armata Rusiei este a doua ca mărime din lume, a adăugat el, „şi de aceea este nevoie de mai multă presiune”. 

Zelenski a sperat că o parte din această presiune va fi livrarea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune, care ar putea fi folosite pentru a lovi adânc în Rusia. 

Trump a sugerat public posibilitatea furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei, dar a părut să limiteze aşteptările privind un acord când s-a întâlnit cu Zelenski la Casa Albă vineri, la o zi după convorbirea telefonică cu Putin. 

Zelenski, care a vorbit cu NBC News la scurt timp după acea vizită, a spus că este „bine că preşedintele Trump nu a spus „nu”, dar a subliniat că, pentru moment, nu a spus „da”. 

Putin a avertizat că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar fi „o nouă etapă calitativă de escaladare”. Zelenski a declarat că Putin „se teme că Statele Unite ne vor livra rachete Tomahawk. Şi cred că el [se] teme cu adevărat că le vom folosi”. 

Trump a anunţat după discuţia telefonică cu Putin că se va întâlni cu preşedintele rus la Budapesta, în Ungaria, pentru o a doua rundă de discuţii faţă în faţă, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina. 

Citește și: Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile lui Vladimir Putin, altfel Rusia „ar putea distruge” Ucraina (FT) 

Zelenski l-a numit pe Putin „terorist” în timpul interviului acordat NBC News, dar şi-a reiterat disponibilitatea de a se întâlni faţă în faţă cu preşedintele rus. 

„Dacă vrem cu adevărat o pace justă şi durabilă, avem nevoie de ambele părţi implicate în această tragedie”, a spus el. „Cum pot exista acorduri fără noi, care ne privesc?”. 

Întrebat dacă va insista să meargă la Budapesta, Zelenski a spus că i-a spus lui Trump: „Sunt gata”. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pompieri explozie rahova 1
1
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul...
dr flavia grosan
2
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
profimedia-0975326545
5
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digi Sport
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
The Capitol symbol of America capital. Independence Day. The United States Capitol governance. Congress in Washington, DC. American democracy. The
„Farul democrației se stinge”. Transformarea revoluționară a modului...
kelemen hunor
Kelemen Hunor: În cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare e dacă vom...
US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House, WASHINGTON, United States - 28 Feb 2025
Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile...
Jewellery stolen from Louvre museum, according to French Interior Ministry, in Paris
Jaful uriaș de la Luvru, „un șoc” care capătă dimensiuni politice...
Ultimele știri
Serviciul Secret al SUA a descoperit un stand de vânătoare care viza direct locul în care Trump coboară din avion în Florida
Schimbare de putere în Ciprul de Nord. Câștigătorul alegerilor este favorabil unei reunificări a insulei sub forma unui stat federal
Cătălin Drulă, despre organizarea alegerilor pentru Primăria București: Înţeleg că se vehiculează data de 7 decembrie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
combinat gaze naturale orenburg rusia
Cel mai mare combinat de procesare a gazului din lume, aflat în Rusia, a oprit fluxul din Kazahstan după un atac cu drone ucrainene
submarin cu droguri
„Am avut marea onoare.” Donald Trump publică imagini cu distrugerea unui „submarin foarte mare care transporta droguri” spre SUA
Război Ucraina
Cum a fost convins Donald Trump că Ucraina „are cărțile necesare”
vladimir putin vorbește la telefon
În discuția cu Trump, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze teritorii-cheie, ca o condiție pentru încetarea războiului (Washington Post)
casa alba press secretary Karoline Leavitt holds a briefing in Washington
Replică scandaloasă a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, la întrebarea unui jurnalist: „Maică-ta a ales-o”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Picioarele astea trebuie scoase mai des la vedere!" Amy Schumer, în rochie mini, și-a arătat noua siluetă...
Cancan
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Fanatik.ro
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și la...
Adevărul
Virginia Giuffre a mărturisit că a fost violată de un „prim-ministru cunoscut” pe insula lui Epstein. „Am...
Playtech
Care este banda pe care trebuie să stea maşina pentru a întoarce corect în sensul giratoriu?
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, sărutat pasional pe covorul roșu. Cei doi sunt împreună de peste...
Adevarul
Poate fi tras la răspundere administratorul blocului care a explodat în Rahova? Ce obligații are, potrivit...
Newsweek
Pensiile rușinii: 900 lei pentru văduvele veteranilor de război. Pensii speciale, de 27 ori mai mari
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu