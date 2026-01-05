Zelenski îl înlocuiește pe șeful SBU, ca parte a unei remanieri mai ample

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenţionează să-l înlocuiască pe şeful serviciului de securitate al ţării, SBU, Vasil Maliuk, ca parte a unei remanieri mai ample care a dus şi la înlocuirea şefului de cabinet prezidenţial. Zelenski a scris în pagina sa de Facebook că i-a cerut lui Maliuk să se concentreze mai mult pe operaţiunile de luptă.



„Trebuie să existe mai multe operaţiuni asimetrice ucrainene împotriva ocupantului şi a statului rus şi rezultate mai solide în eliminarea inamicului”, a scris preşedintele ucrainean.

„Am avut o întâlnire cu Vasil Maliuk. I-am mulțumit pentru serviciul său în luptă și i-am propus să se concentreze în mod special pe acest domeniu de activitate. Trebuie să existe mai multe operațiuni asimetrice ucrainene împotriva ocupantului și a statului rus, precum și rezultate mai solide în eliminarea inamicului. Acesta este punctul forte al lui Vasil și exact asta va continua să facă în cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei. I-am încredințat lui Vasil Maliuk sarcina de a face operațiunile noastre asimetrice cele mai puternice din lume. Resursele necesare și sprijinul politic sunt disponibile. Împreună, am discutat și despre potențialii candidați pentru numirea în funcția de nou șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Glorie Ucrainei!”, a scris Zelenski.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ulterior, Vasil Maliuk și-a anunțat demisia din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

„Rămân în cadrul SBU pentru a desfășura operațiuni speciale asimetrice, de nivel mondial, care vor continua să provoace daune maxime inamicului.

Sunt convins că un serviciu special puternic și modern este fundamentul securității statului nostru. Schimbările implementate de președintele Ucrainei în sectorul apărării vizează acest lucru, și îi mulțumesc pentru asta”, a declarat Maliuk într-un comunicat, citat de Kyiv Post.

Maliuk a preluat conducerea SBU în 2023 şi, în timpul mandatului său, serviciul a efectuat o serie de operaţiuni de mare anvergură, inclusiv atacuri asupra Podului Kerci, din peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, şi a bazelor unde erau staţionate bombardiere strategice ruseşti, notează Reuters, preluată de Agerpres.

Ievhen Hmara, șeful Centrului de Operațiuni Speciale Alpha al Serviciului de Securitate al Ucrainei, va conduce temporar SBU, înlocuindu-l pe Maliuk, potrivit surselor Kyiv Post.

Demisia survine pe fondul unei serii de schimbări de personal la nivel înalt efectuate de Zelenski. Kirilo Budanov a fost numit șef al Biroului Prezidențial, în timp ce remanierea cabinetului l-a mutat pe Mihailo Fedorov la Apărare și pe Denis Șmîhal la Energie.

Zelenski a declarat că intenționează să efectueze rotații mai ample în cadrul conducerii din domeniul securității, al aplicării legii și al armatei, pentru a asigura „forță proaspătă” pe măsură ce războiul continuă. Se așteaptă ca majoritatea oficialilor care pleacă să rămână în guvern în noi funcții.

Editor : M.C