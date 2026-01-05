Live TV

Zelenski îl înlocuiește pe șeful SBU, ca parte a unei remanieri mai ample

Data actualizării: Data publicării:
Întâlnire Zelenski-Maliuk. Foto Profimedia
Întâlnire Zelenski-Maliuk. Foto: Volodimir Zelenski/Facebook

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenţionează să-l înlocuiască pe şeful serviciului de securitate al ţării, SBU, Vasil Maliuk, ca parte a unei remanieri mai ample care a dus şi la înlocuirea şefului de cabinet prezidenţial. Zelenski a scris în pagina sa de Facebook că i-a cerut lui Maliuk să se concentreze mai mult pe operaţiunile de luptă.

„Trebuie să existe mai multe operaţiuni asimetrice ucrainene împotriva ocupantului şi a statului rus şi rezultate mai solide în eliminarea inamicului”, a scris preşedintele ucrainean.

„Am avut o întâlnire cu Vasil Maliuk. I-am mulțumit pentru serviciul său în luptă și i-am propus să se concentreze în mod special pe acest domeniu de activitate. Trebuie să existe mai multe operațiuni asimetrice ucrainene împotriva ocupantului și a statului rus, precum și rezultate mai solide în eliminarea inamicului. Acesta este punctul forte al lui Vasil și exact asta va continua să facă în cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei. I-am încredințat lui Vasil Maliuk sarcina de a face operațiunile noastre asimetrice cele mai puternice din lume. Resursele necesare și sprijinul politic sunt disponibile. Împreună, am discutat și despre potențialii candidați pentru numirea în funcția de nou șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Glorie Ucrainei!”, a scris Zelenski.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ulterior, Vasil Maliuk și-a anunțat demisia din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

„Rămân în cadrul SBU pentru a desfășura operațiuni speciale asimetrice, de nivel mondial, care vor continua să provoace daune maxime inamicului.

Sunt convins că un serviciu special puternic și modern este fundamentul securității statului nostru. Schimbările implementate de președintele Ucrainei în sectorul apărării vizează acest lucru, și îi mulțumesc pentru asta”, a declarat Maliuk într-un comunicat, citat de Kyiv Post.

Maliuk a preluat conducerea SBU în 2023 şi, în timpul mandatului său, serviciul a efectuat o serie de operaţiuni de mare anvergură, inclusiv atacuri asupra Podului Kerci, din peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, şi a bazelor unde erau staţionate bombardiere strategice ruseşti, notează Reuters, preluată de Agerpres.

Ievhen Hmara, șeful Centrului de Operațiuni Speciale Alpha al Serviciului de Securitate al Ucrainei, va conduce temporar SBU, înlocuindu-l pe Maliuk, potrivit surselor Kyiv Post.

Demisia survine pe fondul unei serii de schimbări de personal la nivel înalt efectuate de Zelenski. Kirilo Budanov a fost numit șef al Biroului Prezidențial, în timp ce remanierea cabinetului l-a mutat pe Mihailo Fedorov la Apărare și pe Denis Șmîhal la Energie.

Zelenski a declarat că intenționează să efectueze rotații mai ample în cadrul conducerii din domeniul securității, al aplicării legii și al armatei, pentru a asigura „forță proaspătă” pe măsură ce războiul continuă. Se așteaptă ca majoritatea oficialilor care pleacă să rămână în guvern în noi funcții.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
4
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
protestatari in iran
5
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Digi Sport
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Chrystia Freeland, consilier pentru economie și dezvoltare al președintelui Zelenski. Foto X
Numire-surpriză în echipa Zelenski: un fost vicepremier canadian
Atac asupra unui centru medical din Kiev. Foto X
Rusia a vizat capitala și regiunea Kiev, ucigând cel puțin 2 persoane și avariind un centru medical
President Donald Trump answers questions from members of the media aboard Air Force One en route to Mount Pocono, Pennsylvania, for a rally on the economy, Tuesday, December 9, 2025. (Official White House Photo by Molly Riley)
Trump îl contrazice pe Putin. Ucraina nu a țintit cu drone una dintre reședințele președintelui rus, așa cum susține Kremlinul
Dmitri Medvedev.
Dmitri Medvedev a invocat cazul Maduro și a vorbit despre scenarii de răpire care i-ar viza pe cancelarul german Merz și pe Zelenski
drone ucrainene in depozit
Rusia susține că a doborât peste 25 de drone lansate de Ucraina asupra Moscovei
Recomandările redacţiei
Ionut Dumitru
Ce se întâmplă cu bugetul dacă reforma pensiilor speciale nu trece de...
Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței din New York.
Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței. A fost păzit de...
Ninsoare în București, 17 februarie 2025.
Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile...
ilustratie cu un bec aprins, monede si un calculator
Prețurile la electricitate ajung tot mai des sub zero în Europa. Ce...
Ultimele știri
Raed Arafat: „Mii de persoane din Alba și Hunedoara sunt încă fără curent electric. Problemele cu apa au fost rezolvate”
Accident grav în Argeș. Opt oameni, între care cinci copii, au ajuns la spital
Înalta Curte a tras la sorți completurile de cinci judecători pentru 2026. Cine sunt magistrații care vor judeca marile dosare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Louis Munteanu a plecat în Germania! Promisiunea pe care i-a făcut-o Neluțu Varga: „Am valoare, am demonstrat...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit...
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Cât costă să zugrăvești un apartament cu două camere în 2026: estimări de preț pe materiale și manoperă
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Mickey Rourke a ajuns la fundul sacului? Notificat să plătească zeci de mii de dolari de chirie restantă sau...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Evangeline Lilly, leziuni cerebrale și o funcționare redusă a creierului. Actrița din Lost a leșinat și a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...