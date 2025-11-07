Zelenski îl invită pe Nicușor Dan în Ucraina: „Suntem gata să exportăm în România tehnologiile dezvoltate pe timp de război”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri seară, că l-a invitat pe Nicușor Dan în Ucraina, în cadrul unei discuții la telefon. În ce privește cooperarea în domeniul apărării, liderul de la Kiev a transmis că e pregătit să exporte în România tehnologii pe care țara sa le-a dezvoltat în timp de război.

„Am avut o convorbire productivă cu președintele României, Nicușor Dan. L-am informat cu privire la situația diplomatică actuală și la atacurile rusești în curs. Rusia continuă să respingă diplomația, iar noi am discutat despre măsurile comune care ar putea contribui la readucerea rușilor la realitate. Desigur, am vorbit despre asistența suplimentară în domeniul apărării acordată Ucrainei și despre necesitatea de a consolida apărarea aeriană, precum și despre importanța inițiativei PURL”, a afirmat Zelenski, într-o postare pe Facebook.

El l-a invitat pe Nicușor Dan în Ucraina, precizând că e pregătit să exporte în România tehnologii pe care le-a dezvoltat țara sa.

„Am abordat, de asemenea, cooperarea în domeniul apărării – capacitățile noastre și sistemele pe care suntem gata să le exportăm în România, precum și proiectele pe care le putem implementa în comun în cadrul instrumentului SAFE. Avem un potențial puternic pentru un parteneriat și suntem la fel de interesați de realizarea acestuia. L-am invitat pe președinte să viziteze Ucraina, iar echipele noastre vor lucra la pregătirea vizitei pentru a se asigura că aceasta va da rezultate concrete”, a mai transmis liderul ucrainean.

După discuția la telefon, Nicușor Dan a transmis într-o postare pe X că a convenit cu liderul ucrainean să continue să lucreze pentru stabilirea unui parteneriat strategic.

„Ucraina trebuie să câştige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu şi pentru valorile noastre comune”. „La nivel bilateral, am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic. Ambele părţi ne-am angajat să punem în aplicare o agendă pragmatică, orientată spre viitor şi durabilă”, a arătat şeful statului.

Editor : C.L.B.