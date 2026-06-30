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Zelenski îl ironizează pe Putin: A încercat de 15 ori să cucerească Donbasul și a eșuat

Data publicării:
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul de la Kremlin Vladimir Putin.
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Din articol
„O vânătoare de ținte civile, de vehicule obișnuite” Kievul promite un răspuns „precis” 15 termene ratate pentru Donețk

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacurile rusești asupra Zaporojie și Dnipro, afirmând că Moscova „atacă viața însăși”. Liderul de la Kiev a promis un răspuns „precis” și l-a ironizat pe Vladimir Putin pentru cele 15 termene eșuate privind ocuparea completă a regiunii Donbas, potrivit Kyiv Post.

„O vânătoare de ținte civile, de vehicule obișnuite”

Lovitura asupra Zaporojie a fost, potrivit lui Zelenski, un atac deliberat împotriva civililor și a transportului public.

„La Zaporojie a fost, practic, o vânătoare de ținte civile, de vehicule obișnuite”, a declarat el în discursul său de seară.

Forțele ruse au folosit drone FPV și drone de recunoaștere împotriva transportului civil, lovind un microbuz de pasageri și o zonă aflată în apropierea unei linii de autobuz. Atacul a ucis trei civili și a rănit alte șase persoane, printre care și un copil.

„Cu drone FPV și alte tipuri de drone, rușii atacă viața însăși”, a subliniat liderul ucrainean.

Zelenski a condamnat și atacul „brutal și absolut lipsit de sens” asupra orașului Dnipro, unde o întreprindere civilă a fost lovită de o rachetă. Bilanțul este de cinci morți și 29 de răniți.

„Oameni au fost uciși. Peste douăzeci de persoane au fost rănite”, a spus el, transmițând condoleanțe familiilor victimelor. „Rusia continuă războiul său explicit terorist împotriva Ucrainei și a ucrainenilor.”

Kievul promite un răspuns „precis”

Zelenski a afirmat că Ucraina va răspunde atacurilor rusești, însă a insistat că țintele Kievului sunt infrastructura militară și capacitatea de război a Rusiei, nu civilii.

„Desigur, vom răspunde tuturor acestor atacuri rusești într-un mod complet just”, a spus el.

Potrivit liderului ucrainean, obiectivul este ca sistemul de stat rus și capacitatea Moscovei de a prelungi războiul să suporte consecințele.

El a legat atacurile ucrainene cu rază lungă de presiunile tot mai mari din interiorul Rusiei, inclusiv penuriile de combustibil raportate în mai multe regiuni.

„Putin poate continua să spună la televizor că are totul sub control”, a spus Zelenski, adăugând că rușii încep să simtă costul real al războiului în timp ce stau la cozi la benzină.

Președintele ucrainean a remarcat ironia faptului că Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori de energie din lume și deseori descrisă drept un „stat benzinărie”, se confruntă acum cu penurii interne de combustibil.

„Aceasta este o consecință directă a războiului. Una dintre consecințe. Și un exemplu despre cum răspunde Ucraina. Cu precizie. Nu ca teroriștii”, a spus el.

Zelenski a adăugat că Ucraina „aduce realitatea războiului înapoi în Rusia” și încearcă să facă cât mai dificilă continuarea ocupației asupra teritoriilor ucrainene.

15 termene ratate pentru Donețk

Referindu-se la linia frontului, Zelenski le-a mulțumit brigăzilor ucrainene care rezistă în regiunea Donețk, unde atacurile rusești rămân intense.

El a spus că Moscova este în continuare obsedată de cucerirea Donbasului și a oferit drept exemplu cele 15 termene-limită pe care armata rusă le-a ratat de la începutul invaziei pe scară largă.

„Conducerea politică a Rusiei rămâne obsedată de Donbas. Au întreținut această iluzie, că vor captura complet Donbasul, de 15 ori deja”, a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, primele termene au fost stabilite în 2022: 31 martie, 9 mai, 1 iunie, 15 septembrie și 31 decembrie.

În 2023, Vladimir Putin ar fi fixat alte două termene: 1 martie și 31 decembrie. În 2024 au existat alte două astfel de termene.

În 2025, în timp ce Rusia încerca să îl convingă pe Donald Trump că Ucraina va cădea, Moscova a stabilit alte trei date: 1 septembrie, 1 decembrie și 25 decembrie.

Anul acesta, termenul a fost din nou amânat: mai întâi pentru 31 martie, apoi pentru 1 septembrie, iar acum, potrivit lui Zelenski, pentru 31 decembrie.

Editor : Ș.A.

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