Live TV

Zelenski îl propune ca nou premier pe Serhii Koreţki, şeful Naftogaz

Data actualizării: Data publicării:
volodimir zelenski Serhii Koreţki
Foto: Volodimir Zelenski/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a înaintat către parlament o propunere privind numirea lui Serhii Koreţki, actualul şef al companiei Naftogaz, în funcţia de prim-ministru al Ucrainei, a declarat Ruslan Stefanciuk, preşedintele Radei Supreme a Ucrainei, informează Ukrainska Pravda

„Rada Supremă a Ucrainei a primit propunerea preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, privind numirea lui Serhii Koreţki în funcţia de prim-ministru al Ucrainei. Parlamentul o va examina în curând, în conformitate cu procedura stabilită”, a scris Ruslan Stefanciuk pe Facebook, miercuri seara. 

Rada Supremă a Ucrainei a aprobat, marţi, demisia Iuliei Svîrîdenko din funcţia de prim-ministru, care a dus la demisia întregului guvern. 

Potrivit informaţiilor Ukrainska Pravda, Rada Supremă intenţionează să voteze noul Cabinet de miniştri chiar joi, 16 iulie. 

Zelenski declarase anterior că, în urma tuturor consultărilor pe care le-a avut, îl consideră pe actualul şef al „Naftogaz”, Serhii Koreţki, ca fiind persoana cea mai pregătită pentru funcţia de prim-ministru. 

În ciuda schimbării iminente a guvernului, el l-a demis însă, miercuri, pe ministrul apărării, Mihailo Fedorov, numit în funcţie cu numai câteva luni în urmă şi pe care îl aprecia, presa ucraineană relatând că nu mai putea tolera conflictul constant dintre acesta şi comandantul-şef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
4
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
5
Fost diplomat american: „Trump își dă seama că Ucraina va fi, cel mai probabil...
Messi nu s-a putut abține! Ce a spus despre Anglia, după ce Argentina a întors scorul în minutele 85 și 90+2
Digi Sport
Messi nu s-a putut abține! Ce a spus despre Anglia, după ce Argentina a întors scorul în minutele 85 și 90+2
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski.
Zelenski anunță că Ucraina va putea produce rachete Patriot până la sfârşitul anului 2026
Mihailo Fedorov.
Zelenski l-a demis pe ministrul ucrainean al Apărării, în cadrul unei remanieri masive
drona navala ucraineana in portul constanta
Nicuşor Dan spune că România va primi în curând toate răspunsurile de la ucraineni despre drona din Portul Constanţa
nicusor dan volodimir zelenski presidency
Nicuşor Dan anunță ce a discutat cu Volodimir Zelenski despre școlile cu predare în limba română din Ucraina
summit ucraina nicusor dan
Declarația summitului de la Kiev: Liderii europeni susțin aderarea Ucrainei la UE și NATO și cer retragerea trupelor ruse
Recomandările redacţiei
nave militare americane și iraniene
Cum pot SUA și Iranul să rezolve problema Strâmtorii Ormuz odată...
romani morti alpi
Povestea celor doi alpiniști români, morți de ziua lor în Alpi. Emil...
vladimir putin
Putin se confruntă cu cinci noi probleme de când a declanșat invazia...
Incubator
Cerere pentru reducerea temporară a locurilor la secția ATI...
Ultimele știri
Valea Oltului, blocată după ce un autocamion a pătruns pe contrasens și s-a răsturnat pe DN7
S-a dat publicității cauza morții actorului Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase de cancer
Ostilitățile SUA - Iran continuă: Washingtonul a atacat un petrolier în Ormuz. Sistemele de apărare aeriană, activate la Teheran
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A intrat în comă în luna de miere și s-a trezit după trei luni: "M-am întors din morți". Medicii nu credeau...
Cancan
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați MORTAL în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
Fanatik.ro
Ce scria, de fapt, pe sticla lui Pickford și de ce era așa disperat că a pierdut-o! Obiectul a ajuns la...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Cum este descrisă Simona Halep de americani, după apariția de la Wimbledon. S-a afișat pentru prima oară cu...
Adevărul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizie-fulger: Federația l-a informat pe Thomas Tuchel, imediat după Anglia - Argentina 1-2!
Pro FM
Ce face Anca Țurcașiu când nu este pe scenă. Imaginile inedite făcute publice i-au cucerit pe fani: „Ca la 20...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
Cât câștigă, de fapt, un dealer auto dintr-o mașină second-hand? Proprietarul unui parc auto și-a făcut...
Newsweek
Totul despre vechimea în muncă la pensie. Care perioade sunt contributive și care nu? Când poți iesi la pensie
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...