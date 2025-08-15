Live TV

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Volodimir Zelenski a transmis, vineri, un mesaj video, pe Facebook, cu puțin timp înainte de summitul din Alaska, unde Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta despre războiul din Ucraina. Președintele ucrainean acuză Moscova că își continuă atacurile, chiar și în ziua în care ar trebui să negocieze pacea. „Și asta spune multe”, susține Zelenski. 

„Primesc rapoarte de la serviciile noastre de informații și de la diplomați despre pregătirea întâlnirii din Alaska, despre ce intenționează Putin. Primim, de asemenea, rapoarte din regiunile Ucrainei după atacurile rusești. Sumî – atac rusesc asupra pieței centrale. Dnipropetrovsk – atacuri asupra orașelor și întreprinderilor. Zaporojie, Herson, Donețk – atacuri rusești deliberate. Războiul continuă. Continuă tocmai pentru că nu există niciun ordin, niciun semnal că Moscova se pregătește să pună capăt acestui război.

În ziua negocierilor, ei continuă să ucidă. Și asta spune multe. Cu o zi înainte, am discutat cu Statele Unite ale Americii, cu europenii, despre ce ar putea funcționa cu adevărat. Toată lumea are nevoie de o încheiere onestă a războiului. Ucraina este gata să lucreze cât mai productiv pentru a încheia războiul. Sperăm într-o poziție puternică a Americii. Totul va depinde de asta, rușii țin cont de puterea americană”, a transmis Zelenski, pe Facebook. 

Ucraina contează pe Trump să convingă Rusia să oprească războiul, spune Zelenski

Tot azi, el a afirmat că „se bazează” pe Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina. „Este timpul să punem capăt războiului, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare. Contăm pe Statele Unite”, a scris el într-o postare pe reţeaua socială X.

Liderul ucrainean a declarat că este important ca summitul Rusia-SUA să deschidă calea către o „pace justă” şi să conducă la discuţii trilaterale substanţiale între liderii Ucrainei, Rusiei şi Statelor Unite.

Trump a declarat înainte de summit că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii cu Putin şi că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi teritoriale cu Rusia.

„Într-adevăr, mize mari. Cheia este ca această întâlnire să deschidă o cale reală către o pace justă şi o discuţie substanţială între lideri în format trilateral - Ucraina, Statele Unite şi partea rusă”, a spus Zelenski.

Kremlinul a estimat că întâlnirea dintre Trump şi Putin din Alaska, pentru discuţii privind conflictul din Ucraina, ar putea dura „cel puţin 6-7 ore”, incluzând întâlnirea lor şi o conferinţă de presă comună. 

Liderul de la Kiev a anunţat tot azi că va trimite întăriri în estul Ucrainei, unde forţele ruse avansează rapid spre oraşul-garnizoană Dobropilia, în regiunea Doneţk.

„Astăzi s-a luat decizia de a consolida apărarea în această zonă şi în altele din regiunea Doneţk”, a spus Zelenski.

„Armata rusă continuă să înregistreze pierderi grele în timp ce încearcă să asigure poziţii politice mai bune pentru liderii ruşi la întâlnirea din Alaska”, a adăugat el.

