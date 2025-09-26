Live TV

„Zelenski începe să o ia razna”, răspunde Ungaria la acuzaţiile preşedintelui ucrainean. „Vede monștri acum”

Péter Szijjártó, ministrul ungar de Externe. Foto/ Profimedia Images
Péter Szijjártó, ministrul ungar de Externe. Foto/ Profimedia Images
Tensiuni Ungaria - Ucraina

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat vineri că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să o ia razna”, după ce liderul de la Kiev a afirmat că drone, care probabil erau ale Ungariei, au încălcat spaţiul aerian al Ucrainei.

„Preşedintele Volodimir Zelenski începe să o ia razna din cauză că este anti-ungar”, a scris Peter Szijjarto vineri, într-un mesaj pe Facebook. „El vede acum monştri”, a adăugat ministrul ungar despre preşedintele Ucrainei.

Volodimir Zelenski a scris pe reţelele sociale că drone de recunoaştere, despre care suspectează că erau ungare, au intrat în spaţiul aerian al Ucrainei.

„Forțele ucrainene au înregistrat încălcări ale spațiului nostru aerian de către drone de recunoaștere, care sunt probabil maghiare. Evaluările preliminare sugerează că acestea ar fi putut efectua recunoașteri privind potențialul industrial al zonelor de frontieră ale Ucrainei”, a scris Zelenski, pe X.

El nu a oferit detalii despre localizarea precisă a acestor apariţii ale dronelor şi nici când au avut loc, menţionând doar că au fost „recente” şi că a cerut armatei sale „rapoarte urgente despre toate incidentele înregistrate”.

Tensiuni Ungaria - Ucraina

Tot vineri, Ucraina a interzis intrarea pe teritoriul său a trei responsabili militari ungari, ca ripostă faţă de o decizie similară a Ungariei, un nou episod de tensiuni între cele două ţări.

În iulie, Ungaria a interzis accesul pe teritoriul său pentru doi colonei şi un general din armata ucraineană implicaţi în procesul de recrutare forţată în care, potrivit Budapestei, un etnic maghiar a fost ucis în bătaie de ofiţeri recrutori ucraineni.

O lună mai târziu, guvernul premierului ungar Viktor Orban i-a interzis de asemenea intrarea în Ungaria comandantului forţelor de drone ucrainene, Robert Brovdi, care a coordonat atacurile asupra conductei ruse Drujba, prin care Ungaria şi Slovacia importă petrol din Rusia. Acest comandant provine de asemenea din rândurile comunităţii maghiare din Ucraina.

