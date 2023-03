Volodimir Zelenski a afirmat duminică, într-un nou discurs către națiune, că este important ca acum la fel ca în urmă cu un an, ucrainenii să îi susţină pe apărătorii ţării şi că lumea trebuie „să audă la fel de intens” că agresiunea Rusiei continuă. Totodată, preşedintele Ucrainei s-a întâlnit la Kiev cu actorul Orlando Bloom, ambasador al bunăvoinţei pentru UNICEF.

Starul francizelor cinematografice „Pirates of the Caribbean” (Piraţii din Caraibe) şi „Lord of the Rings” (Stăpânul inelelor), a vizitat duminică un centru pentru copii din Kiev.

Aceasta a fost prima sa vizită în Ucraina după 2016, a precizat actorul britanic citat de Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu m-aş fi aşteptat niciodată ca războiul să escaladeze în toată ţara după cea mai recentă vizită a mea”, a declarat Orlando Bloom pe contul său de Instagram. „Însă astăzi, am avut norocul să aud râsetele copiilor la Centrul Spilno susţinut de UNICEF, un spaţiu sigur, cald şi primitor, în care copii pot să se joace, să înveţe şi să primească sprijin psihosocial”, a adăugat acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Centrele Spilno, răspândite în toată Ucraina, oferă sprijin copiilor strămutaţi şi familiilor lor, în contextul în care peste o jumătate de milion de copii şi rude ale acestora au vizitat cel puţin un astfel de centru în ultimul an, potrivit unui comunicat publicat de UNICEF pe site-ul său. Până pe 26 martie, cel puţin 465 de copii au fost ucişi în cele 13 luni de război care au trecut de când Rusia a declanşat invazia în Ucraina, potrivit procurorului general ucrainean.

„„M-am întâlnit cu ambasadorul UNICEF al bunăvoinţei Orlando Bloom şi cu echipa UNICEF – o organizaţie angajată în sprijinul umanitar şi protecţia copiilor. Orlando Bloom a lucrat semnificativ în această direcţie de mult timp. A fost deja în Ucraina, în Donbasul nostru, chiar înainte de războiul pe scară largă. Şi ştie ceea ce ne-a adus această agresiune, ştie cât de mari trebuie să fie eforturile lumii întregi pentru a o opri, pentru a reconstrui Ucraina după război”, a declarat preşedintele Zelenski în discursul său nocturn prin care s-a adresat naţiunii ucrainene, după întâlnirea sa cu Orlando Bloom.



„Am discutat problema reconstruirii ţării noastre, a infrastructurii noastre şcolare. Apreciez acest ajutor. Am convenit ca echipele noastre să lucreze pe mai multe probleme. În special, este problema întoarcerii copiilor noştri care au fost duşi cu forţa în Rusia şi crearea de adăposturi anti-bombe pentru copiii noştri. Iar al treilea subiect este suportul tehnic al educaţiei la distanţă în acele zone şi regiuni în care este imposibil să studiezi offline din cauza ameninţărilor relevante”, a mai spus președintele Ucrainei.

Zelenski: Lumea trebuie să audă la fel de intens ca anul trecut că agresiunea împotriva Ucrainei continuă

„În mod constant, invariabil, acordăm maximă atenţie situaţiei din prima linie. Bătăliilor brutale care iau viaţa oamenilor noştri în fiecare zi şi necesită mobilizarea constantă a statului şi a societăţii noastre în fiecare zi. Este greşit, este nedrept, când războinicii noştri care vin de pe front au senzaţia că pentru mulţi din spate războiul este terminat deja. Acum, la fel ca în urmă un an, nu poţi fi departe mental de război, deşi datorită soldaţilor noştri au loc ostilităţi adevărate departe de mulţi geografic. Acum, la fel ca acum un an, este important ca mulţi ucraineni să ajute la apărarea statului, să ajute la acumularea de sprijin mondial pentru victoria noastră. Dragi ucraineni! Să îi susţineţi pe războinicii noştri ori de câte ori este posibil. Nu uitaţi de campaniile de strângere de fonduri ale voluntarilor şi contribuiţi când puteţi”, a spus Zelenski, citat de Ukrinform.

„Este foarte important ca toţi cei care au influenţă informaţională să participe la munca informaţională. Acest lucru se aplică nu numai jurnaliştilor. Acest lucru se aplică tuturor celor care pot răspândi adevărul despre agresiune. Oricui este capabil să amintească lumii despre bărbaţii şi femeile ucrainene care au trecut prin ocupaţie, prin pierderi… Despre faptul că Ucraina luptă pentru libertate şi dreptate pentru poporul nostru şi pentru toate naţiunile ameninţate de tirania rusă. Lumea trebuie să audă la fel de intens ca anul trecut că agresiunea împotriva Ucrainei continuă. Trebuie să audă că încheierea războiului deja anul acesta, eliberarea Ucrainei de răul rusesc în acest an reprezintă o sarcină comună a lumii civilizate. Civilizat înseamnă, în special, hotărât să apere civilizaţia”, a mai precizat liderul de la Kiev.

Citește și: ISW: Ofensivele din Bahmut și Avdiivka nu sunt doar lipsite de sens, ci chiar dăunătoare pentru ruși

Editor : M.D.B.