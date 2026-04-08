Zelenski intră în negocierile pentru Strâmtoarea Ormuz: „Toată lumea ar trebui să aprecieze”. Ce are Ucraina de oferit

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Ucraina intră în consultările internaționale privind criza din Strâmtoarea Ormuz, într-un moment critic pentru fluxurile globale de petrol. Volodimir Zelenski susține că experiența acumulată în Marea Neagră este un avantaj-cheie și subliniază că „toată lumea ar trebui să aprecieze” expertiza Kievului.

Zelenski a subliniat că navigația sigură este o valoare globală și că Ucraina are experiență relevantă în asigurarea securității maritime în Marea Neagră, potrivit Kyiv Post.

Este necesar ca toată lumea din lume să aprecieze acest lucru”, a spus președintele ucrainean.

Potrivit acestuia, Ucraina lucrează, de asemenea, la aranjamente de aprovizionare împreună cu parteneri europeni și țări din Orientul Mijlociu. El a descris acest demers ca parte a unui model mai amplu de cooperare, în care Ucraina exportă expertiză în securitate și primește, în schimb, sprijin pentru propria securitate energetică și reziliență.

Zelenski a mai declarat că statele din Orientul Mijlociu afectate de conflict au nevoie urgentă de expertiză și de reacție rapidă.

Expertiza ucraineană a funcționat, toată lumea o recunoaște. Drept urmare, există acorduri pe termen lung privind cooperarea în domeniul securității”, a adăugat el.

În următoarele săptămâni, accentul va fi pus pe coordonarea cu partenerii europeni, inclusiv pe producția comună, modernizarea apărării, programe de finanțare și cooperare extinsă în domeniul securității.

Zelenski a mai spus că există o cerere în creștere din partea țărilor asiatice și a cerut oficialilor să răspundă rapid.

„Principalul lucru este să asigurăm constant Ucrainei capabilități reale de apărare”, a afirmat el.

Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui armistițiu temporar de două săptămâni. Ca parte a acestuia, Iranul a anunțat că va permite trecerea în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz – o rută esențială prin care tranzitează aproximativ o cincime din comerțul global cu petrol.

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a confirmat decizia, în timp ce Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a subliniat că armistițiul nu înseamnă încheierea războiului.

Discuții diplomatice sunt programate să înceapă vineri, la Islamabad, reprezentând prima încercare majoră de detensionare a conflictului de la izbucnirea acestuia, în februarie.

Schimbarea de poziție a venit după anunțul președintelui american Donald Trump, care a declarat că Washingtonul va suspenda atacurile asupra Iranului timp de două săptămâni, dacă Teheranul va asigura redeschiderea „completă, imediată și sigură” a strâmtorii.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat ulterior pentru CNN că și Israelul a fost de acord să își suspende campania de bombardamente pe durata negocierilor.

Pakistan a jucat un rol central de mediere, premierul Shehbaz Sharif solicitându-i lui Trump să prelungească termenul limită și cerând Iranului să redeschidă ruta maritimă ca gest de bunăvoință.

Piețele au reacționat puternic. Petrolul de referință american West Texas Intermediate a scăzut cu 16,56%, până la 96,39 dolari pe baril, iar Brent a coborât cu 15,89%, până la 93,38 dolari.

