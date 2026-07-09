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Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să importe energie, ar fi ales un alt succesor”

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Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Foto: Profimedia
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Președintele Volodimir Zelenski și-a permis o nouă ironie la adresa lui Putin. El a subliniat că, de ceva vreme, economia rusă caută combustibil în străinătate, mai degrabă decât pe plan intern.

Afirmația lui Zelenski a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă online cu jurnaliștii, în care a spus că Ucraina a împiedicat deja furnizarea către Rusia a unor volume suficiente de combustibil din țările neutre, scrie Ukrainska Pravda.

„O țară precum Rusia, a cărei economie a fost întotdeauna orientată spre exportul resurselor sale energetice, se străduiește acum să găsească combustibil oriunde poate și să-și sporească cumva posibilitățile de achiziționare și import de combustibil, așa că Ucraina a intervenit – am făcut deja acest lucru.

Între noi fie vorba, cred că dacă [Boris] Elțîn ar fi știut că, peste 20 de ani, Rusia va importa energie în loc să o exporte - pentru că a decis în mod stupid să înceapă un război - cred că Elțîn ar fi ales un alt succesor.”

Vladimir Putin a fost numit succesor oficial de către Boris Elțîn la data de 31 decembrie 1999, moment în care primul președinte al Federației Ruse a demisionat și i-a predat prerogativele prezidențiale

Cu doar câteva luni mai devreme, în august 1999, Boris Elțîn îl numise pe Vladimir Putin în funcția de prim-ministru al Rusiei.

Editor : Sebastian Eduard

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