Zelenski l-a felicitat pe Trump de ziua lui: „I-am urat mult succes, mai ales în eforturile sale de a pune capăt războiului Rusiei”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat duminică telefonic pe omologul său american Donald Trump cu ocazia împlinirii a 80 de ani, prilej cu care a abordat şi subiectul războiului în curs între Kiev şi Moscova, relatează AFP.

Într-un mesaj publicat pe X, liderul de la Kiev a transmis că a vorbit cu cel de-al 47-lea președinte al SUA despre pace, precizând că discuția a fost „destul de detaliată”.

„I-am urat președintelui Trump mult succes, mai ales în eforturile sale de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, i-am mulțumit pentru tot sprijinul pe care America l-a acordat Ucrainei, și este important să ne amintim cu recunoștință fiecare etapă a acestui sprijin – de la rachetele Javelin la sistemele Patriot.”

El a mai spus că au vorbit despre „măsurile care ar putea contribui la instaurarea păcii în acest moment”. „L-am informat pe preşedinte (american) despre ultimele evoluţii pe câmpul de luptă şi despre consolidarea poziţiilor noastre. Am convenit să aprofundăm aceste discuţii în cadrul unei întâlniri la summitul G7”, a adăugat Volodimir Zelenski.

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Anterior, consilierul preşedinţiei ucrainene Dmitro Litvin informase presa despre o „convorbire fructuoasă” care durase între 30 şi 35 de minute.

În ultimele luni, mai multe cicluri de negocieri pentru a găsi o soluţie la războiul din Ucraina sub egida SUA nu au reuşit să apropie Kievul şi Moscova de un acord, procesul împotmolindu-se pe măsură ce atenţia Washingtonului se deplasa spre Iran.

Preşedintele ucrainean a discutat pe 8 iunie cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, subliniind importanţa „de a reda un elan diplomaţiei”.

Volodimir Zelenski va participa marţi la o reuniune de lucru cu liderii G7 (forum internaţional al guvernelor unor state dezvoltate din punct de vedere economic, tehnologic şi militar: Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi SUA), care se vor reuni la Evian (în Franţa), în prezenţa preşedintelui american.

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Editor : A.M.G.