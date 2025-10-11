Live TV

Zelenski l-a sunat pe Trump după atacurile masive ale Rusiei care au lăsat Kievul în beznă: „Am avut o discuție foarte productivă”

Donald Trump și Volodimir Zelenski.
Donald Trump și Volodimir Zelenski. Fotografii: Profimedia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia au discutat despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene și despre eforturile Statelor Unite de a sprijini pacea în Orientul Mijlociu, a anunțat Zelenski, potrivit Kyiv Independent

Discuția a avut loc la o zi după un atac masiv cu drone și rachete lansat de Rusia, care a provocat pene de curent la Kiev și în mai multe regiuni ale țării.

Pană de curent în Ucraina. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

„L-am informat pe președintele Trump despre atacurile Rusiei asupra sistemului nostru energetic și apreciez disponibilitatea sa de a ne sprijini”, a scris Zelenski pe platforma socială X, descriind convorbirea drept „foarte pozitivă și productivă”.

Potrivit liderului ucrainean, cei doi au discutat despre „acorduri concrete” privind consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei.

Zelenski a salutat, de asemenea, eforturile lui Trump de a media pacea în Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite au contribuit la obținerea unui armistițiu între Israel și Hamas în Fâșia Gaza.

Casa Albă nu a comentat încă discuția dintre cei doi lideri.

Zelenski și Trump s-au întâlnit anterior pe 23 septembrie, în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, când președintele american a declarat că Ucraina este capabilă să își elibereze întreg teritoriul, o schimbare notabilă de ton față de războiul din Ucraina. 

Trump a promis în repetate rânduri că va negocia rapid un acord de pace între Kiev și Moscova, însă aceste eforturi au stagnat, în condițiile în care Rusia refuză un armistițiu și intensifică atacurile asupra Ucrainei.

Cu o zi înaintea convorbirii cu Trump, Zelenski a discutat telefonic și cu mai mulți lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer și președintele finlandez Alexander Stubb.

