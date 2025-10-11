Zelenski l-a sunat pe Trump după atacurile masive ale Rusiei care au lăsat Kievul în beznă: „Am avut o discuție foarte productivă”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia au discutat despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene și despre eforturile Statelor Unite de a sprijini pacea în Orientul Mijlociu, a anunțat Zelenski, potrivit Kyiv Independent.
„L-am informat pe președintele Trump despre atacurile Rusiei asupra sistemului nostru energetic și apreciez disponibilitatea sa de a ne sprijini”, a scris Zelenski pe platforma socială X, descriind convorbirea drept „foarte pozitivă și productivă”.
Potrivit liderului ucrainean, cei doi au discutat despre „acorduri concrete” privind consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei.
Trump a promis în repetate rânduri că va negocia rapid un acord de pace între Kiev și Moscova, însă aceste eforturi au stagnat, în condițiile în care Rusia refuză un armistițiu și intensifică atacurile asupra Ucrainei.
Cu o zi înaintea convorbirii cu Trump, Zelenski a discutat telefonic și cu mai mulți lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer și președintele finlandez Alexander Stubb.